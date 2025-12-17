Menü Kapat
 Murat Makas

Yerli modern tüfek zorlu testlerden geçti

Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği seri üretime hazır hale getiriliyor. Yerli modern tüfek zorlu testlerden geçiyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
16:19
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
16:35

Türk savunma sanayisinde yerli tüfek gelişimi ve testleri sürüyor. Makine ve Kimya Endüstrisi (), 'Millî Piyade Tüfeği' projesinden edindiği tecrübe ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyor.

SERİ ÜRETİME HAZIR

Bu kapsamda, MKE mühendislerince tamamen yerli ve millî imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Türkiye'nin ilk piyade tipi modern makineli tüfeği (MMT), kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi.

Altında MKE imzası bulunan MMT, toplamda 250 bine varan atış sayısı ve 40 farklı zorlu NATO testini başarıyla geçti. 1 yıldan daha kısa sürede kalifikasyon süreci tamamlanan MMT, 7.62 mm x 51 kalibre NATO standardında mühimmat ile kusursuz bir şekilde atış yapabiliyor.

Yerli modern tüfek zorlu testlerden geçti

MEHMETÇİĞİN SAHADA YENİ VURUCU GÜCÜ

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan MMT, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle de kahraman ordumuzun harp sahasındaki vurucu gücüne güç katacak.

Yüksek ateş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan MMT, NATO standartlarında üretilen makineli tüfekler arasında muadillerine göre daha hafif olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmaya sahip olan MMT, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. 6 kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçik ve ergonomik tasarımı ile Mehmetçiğe konforlu bir kullanım sunan tüfeğin fişekleri de yine MKE'ye bağlı fabrikalarda yerli ve millî imkanlarla üretiliyor.

