Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar yaklaşık 10 yıl önce birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve o gündem sonra araları açık olmuştu. Bugün sosyal medyada Yıldız Tilbe'nin Hülya Avşar ile ilgili söylediği iddialar bazı sözler gündem oldu. İddialara jet hızıyla yalanlama geldi.

ÇİRKİN SÖZLERE YILDIZ TİLBE'DEN TEPKİ GELDİ

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar‘la ilgili gündeme getirilen polemiğin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hülya Avşar‘ın Tilbe’ye Çok çirkin, sanatı bırak, kime ne lazımsın?” dediği Yıldız Tilbe’nin de hakaret içerikli cevap verdiği iddia edilirken olayla ilgili açıklama geldi.

YILDIZ TİLBE VE HÜLYA AVŞAR KAVGASI 2015 YILINA DAYANIYOR

2015 yılında yayınlanan moda programının gala gecesine konuk jüri olarak katılan Hülya Avşar 'ın Yıldız Tilbe ile ilgili sözleri tartışma oluşturmuştu. Avşar, Yıldız Tilbe taklidi ile podyuma çıkan bir yarışmacıya "Ama ona benzememişsin. Sebebi de sen güzel bir kızsın" demişti.