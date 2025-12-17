Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi

Aralarının açık olduğu konuşulan Hülya Avşar ile Yıldız Tilbe'nin karşılıklı atışmalar yaşandığı iddia edildi. Sosyal medya Tıldız Tilbe'nin Hülya Avşar'ı kapı ziline benzettiği iddia edilirken, iki ünlü isimden anından yalanlama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 17:09

ve yaklaşık 10 yıl önce birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve o gündem sonra araları açık olmuştu. Bugün sosyal medyada Yıldız Tilbe'nin Hülya Avşar ile ilgili söylediği bazı sözler gündem oldu. İddialara jet hızıyla yalanlama geldi.

ÇİRKİN SÖZLERE YILDIZ TİLBE'DEN TEPKİ GELDİ

Yıldız Tilbe ve Hülya Avşar‘la ilgili gündeme getirilen polemiğin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hülya Avşar‘ın Tilbe’ye Çok çirkin, sanatı bırak, kime ne lazımsın?” dediği Yıldız Tilbe’nin de hakaret içerikli cevap verdiği iddia edilirken olayla ilgili açıklama geldi.

Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi

YILDIZ TİLBE VE HÜLYA AVŞAR KAVGASI 2015 YILINA DAYANIYOR

2015 yılında yayınlanan moda programının gala gecesine konuk jüri olarak katılan Hülya Avşar 'ın Yıldız Tilbe ile ilgili sözleri oluşturmuştu. Avşar, Yıldız Tilbe taklidi ile podyuma çıkan bir yarışmacıya "Ama ona benzememişsin. Sebebi de sen güzel bir kızsın" demişti.

Yıldız Tilbe söylemiş gibi Hülya Avşar'a hakaret ettiler! İlk açıklama geldi
ETİKETLER
#Medya
#tartışma
#yıldız tilbe
#program
#hülya avşar
#iddialar
#Kafa Dövüşü
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.