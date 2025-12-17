Trafikte makas atarak ilerledi, faciaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada

Gaziantep'te trafikte makas atarak tehlike saçan ve defalarca kaza yapmaktan kıl payı kurtulan aracın sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte makas atarak tehlike saçan araçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştiren, standart dışı cam filmi kullanan, yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan aracın sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Aracın trafikte tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.