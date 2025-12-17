Ünsal Bahçeci kimdir, neden öldürüldü? Bakırköy’de silahlı saldırıya uğradı

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı ilçede paniğe yol açtı. Seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ÜNSAL BAHÇECİ KİMDİR?

Bakırköy’de meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ünsal Bahçeci, olay sırasında 34 NTZ 242 plakalı otomobilin direksiyonundaydı. Sabah saatlerinde Eski Havaalanı Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Otomobile yönelik açılan ateş sonucu Ünsal Bahçeci’ye iki kurşun isabet etti.

Saldırının ardından ağır yaralanan Ünsal Bahçeci için çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ünsal Bahçeci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, işlemler yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ünsal Bahçeci’nin 35 yaşında olduğu belirtilirken, kimliği, mesleği ve nereli olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜNSAL BAHÇECİ'Yİ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Olay, 09.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde üç adet kurşun bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çevrede arama çalışması başlattı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, yetkililerden konuya dair yeni bir açıklama yapılmadı.