Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Süper Lig’de ara (kış) transfer sezonu ne zaman başlayacak, bitecek? ( 2025-2026 TFF Süper Lig transfer tarihleri)

Süper Lig’de özellikle bahis operasyonu sonrası birçok futbolcu gözaltına alınırken gözler transfer takvimine çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ara transfer sezonu tarihlerinde değişikliğe gitti. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan takımlar, kış transfer sezonunda takımlarına önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig’de ligin ilk devresi 19,20,21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynaacak müsabakalarla sona erecek. Peki Süper Lig’de kış transfer sezonu ne zaman başlayacak/bitecek? İşte, Süper Lig ara transfer tarihleri…

Süper Lig’de ara (kış) transfer sezonu ne zaman başlayacak, bitecek? ( 2025-2026 TFF Süper Lig transfer tarihleri)
Haber Merkezi
17.12.2025
17.12.2025
Trendyol ’de heyecan dolu sezonunun ilk devresi kısa süre sonra tamamlanacak. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe kıyasıya zirve yarışını sürdürürken gözler transfer tarihlerine çevrildi. Süper Lig’de bahis operasyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’ya ek transfer talebinde bulunmuş ve talep reddedilmişti. Federasyon, ara transfer olarak da bilinen kış transfer sezonu tarihlerini uzattı. Peki Süper Lig’de kış transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig transfer tarihleri…

SÜPER LİG KIŞ TRANSFER SEZONU 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig takvimine göre ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak.

TFF’den yapılan yeni açıklamaya göre daha önce 5 Ocak’ta başlayıp 10 Şubat’ta sona erecek duyurulan ara transfer sezonu tarihleri değişti.

2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

SEZONUN İKİNCİ YARISI 16 OCAK’TA BAŞLAYACAK

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

AVRUPA’DA KIŞ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Süper Lig’de ara (kış) transfer sezonu ne zaman başlayacak, bitecek? ( 2025-2026 TFF Süper Lig transfer tarihleri)

Almanya, İngiltere ve Fransa’da transfer dönemi 1 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak ile 1 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona erecek. İspanya ve İtalya’da süreç 2 Ocak’ta açılacak ve 2 Şubat’ta kapanacak.

ETİKETLER
#süper lig
#türk futbolu
#Futbol Haberleri
#Transfer Haberleri
#Kış Dönemi
#Yaşam
