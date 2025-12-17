Süper Lig’de ara (kış) transfer sezonu ne zaman başlayacak, bitecek? ( 2025-2026 TFF Süper Lig transfer tarihleri)

Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu sezonunun ilk devresi kısa süre sonra tamamlanacak. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe kıyasıya zirve yarışını sürdürürken gözler transfer tarihlerine çevrildi. Süper Lig’de bahis operasyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA’ya ek transfer talebinde bulunmuş ve talep reddedilmişti. Federasyon, ara transfer olarak da bilinen kış transfer sezonu tarihlerini uzattı. Peki Süper Lig’de kış transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig transfer tarihleri…

SÜPER LİG KIŞ TRANSFER SEZONU 2025-2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig takvimine göre ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak.

TFF’den yapılan yeni açıklamaya göre daha önce 5 Ocak’ta başlayıp 10 Şubat’ta sona erecek duyurulan ara transfer sezonu tarihleri değişti.

2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

SEZONUN İKİNCİ YARISI 16 OCAK’TA BAŞLAYACAK

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

AVRUPA’DA KIŞ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Almanya, İngiltere ve Fransa’da transfer dönemi 1 Ocak’ta başlayacak ve 31 Ocak ile 1 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona erecek. İspanya ve İtalya’da süreç 2 Ocak’ta açılacak ve 2 Şubat’ta kapanacak.