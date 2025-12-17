TFF’den sürpriz karar: Kış transfer dönemi öne çekildi!

TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Ocak 2026’da kapılarını açıyor. Daha önce farklı olarak planlanan takvim, kulüplerin talepleri ve sezon akışına göre revize edilerek 6 Şubat’ta noktalanacak.

TRANSFER TAHTASI 2 OCAK'TA AÇILIYOR

Süper Lig ve alt liglerde heyecan devam ederken, gözler kadrolarını güçlendirmek isteyen takımların yapacağı takviyelere çevrildi. TFF'nin bugün yaptığı resmi açıklamaya göre; kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü resmen başlayacak. Kulüpler, imza attırdıkları futbolcuları bu tarihten itibaren tescil ettirebilecek.

SON GÜN 6 ŞUBAT

Başlangıçta daha geç bitmesi beklenen transfer penceresi, yapılan güncelleme ile 6 Şubat 2026 tarihine sabitlendi. Kulüplerin, ligin ikinci yarısındaki kaderini belirleyecek olan bu 5 haftalık süreçte transfer çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.