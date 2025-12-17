Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu

Ülkemizde 1 Ocak tarihi yeni yıl kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında 1 Ocak tarihinde hastaneler (acil servisler hariç), sağlık ocakları, aile hekimleri, eczaneler, bankalar, borsa , kargo firmaları, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu yıl 1 Ocak tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı üniversitelerdeki ders durumu ise gündeme geldi. Öğrenciler tarafından yılbaşında üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 1 OCAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil olacak. Öğrenciler yılbaşında 1 günlük resmi tatil yapacaklar. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise üniversitelerde eğitim-öğretime devam edilecek.

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN MÜ OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleştirilip 4 güne çıkarılma durumu gündeme geldi. Resmi makamlar tarafından yılbaşı tatilinin 4 güne çıkarılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapılmadığı taktirde yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsayacak.