Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu

Ülkemizde 1 Ocak tarihi yeni yıl kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında 1 Ocak tarihinde hastaneler (acil servisler hariç), sağlık ocakları, aile hekimleri, eczaneler, bankalar, borsa , kargo firmaları, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu yıl 1 Ocak tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı üniversitelerdeki ders durumu ise gündeme geldi. Öğrenciler tarafından yılbaşında üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil olacak. Öğrenciler yılbaşında 1 günlük resmi tatil yapacaklar. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise üniversitelerde eğitim-öğretime devam edilecek.
1 Ocak 2026 tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleştirilip 4 güne çıkarılma durumu gündeme geldi. Resmi makamlar tarafından yılbaşı tatilinin 4 güne çıkarılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapılmadığı taktirde yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsayacak.