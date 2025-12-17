Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu

Yılbaşında üniversitelerin tatil olup olmayacağı yeni yıla sayılı günler kala gündeme geldi. Ön lisans ve lisans öğrencileri tarafından yılbaşında üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu yıl 1 Ocak 2026 tarihi perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 15:23

Ülkemizde tarihi yeni yıl kapsamında olarak kutlanıyor. Resmi tatil kapsamında 1 Ocak tarihinde hastaneler (acil servisler hariç), sağlık ocakları, aile hekimleri, eczaneler, bankalar, borsa , kargo firmaları, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu yıl 1 Ocak tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı üniversitelerdeki ders durumu ise gündeme geldi. Öğrenciler tarafından yılbaşında tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 1 OCAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak Perşembe günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil olacak. Öğrenciler yılbaşında 1 günlük resmi tatil yapacaklar. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise üniversitelerde eğitim-öğretime devam edilecek.

Yılbaşında üniversiteler tatil mi? 1 Ocak üniversitelerde ders durumu belli oldu

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN MÜ OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleştirilip 4 güne çıkarılma durumu gündeme geldi. Resmi makamlar tarafından yılbaşı tatilinin 4 güne çıkarılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapılmadığı taktirde yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2026 Perşembe gününü kapsayacak.

ETİKETLER
#tatil
#resmi tatil
#üniversiteler
#2026
#eğitim öğretim
#1 Ocak
#Yılbaşı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.