Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Avatar Ateş ve Kül ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

Avatar serisi dünyanın her yerinde tam not alırken yeni film için bekleyiş sürüyor. Avatar Ateş ve Kül için bekleyiş sürerken vizyona gireceği tarih de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avatar Ateş ve Kül ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 15:24

Binlerce kişinin heyecanla beklediği Ateş ve Kül için kısa süre kaldı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan filmin vizyon tarihi belli oldu.

AVATAR ATEŞ VE KÜL NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Avatar: Ateş ve Kül", Aralık 2025'te dünya çapında yalnızca sinemalarda vizyona girecek. 19 Aralık'ta filmi sinema perdesinden izleyebileceksiniz.

Avatar Ateş ve Kül ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

AVATAR ATEŞ VE KÜL OYUNCU KADROSU

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Kate Winslet

Avatar Ateş ve Kül ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

AVATAR ATEŞ VE KÜL KAÇ SAAT?

19 Aralık'ta vizyona girecek olan 3 saat 17 dakika sürecek. Diğer serilerde de film süresi benzer olurken bu filmde de aynı olacak.

ETİKETLER
#james cameron
#avatar
#film
#bilim kurgu
#Avatar: Ateş Ve Kül
#Fantastik
#Sinemalar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.