Avatar Ateş ve Kül ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

Binlerce kişinin heyecanla beklediği Avatar Ateş ve Kül için kısa süre kaldı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan filmin vizyon tarihi belli oldu.
"Avatar: Ateş ve Kül", Aralık 2025'te dünya çapında yalnızca sinemalarda vizyona girecek. 19 Aralık'ta filmi sinema perdesinden izleyebileceksiniz.
Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Kate Winslet
19 Aralık'ta vizyona girecek olan film 3 saat 17 dakika sürecek. Diğer serilerde de film süresi benzer olurken bu filmde de aynı olacak.