Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan rakamlar 2025’in bazı milyarderler için de pek parlak geçmediğini ortaya koydu.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, teknoloji hisselerindeki sert hareketler ve ekonomik belirsizlikler, dev servetleri bile eritti. Yıl boyunca bazı isimler milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya kaldı. İşte Bloomberg’in derlediği verilere göre; serveti en çok eriyen 15 milyarder…