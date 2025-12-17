Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

Aralık 17, 2025 14:55
1
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan rakamlar 2025’in bazı milyarderler için de pek parlak geçmediğini ortaya koydu. 

Küresel piyasalardaki dalgalanma, teknoloji hisselerindeki sert hareketler ve ekonomik belirsizlikler, dev servetleri bile eritti. Yıl boyunca bazı isimler milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya kaldı. İşte Bloomberg’in derlediği verilere göre; serveti en çok eriyen 15 milyarder…

 

 

2
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

15- Wang Xing servetinden 2025 yılında 3,8 milyar dolar kaybetti. Wang Xing Bloomberg sıralamasında 7,6 milyar dolarlık servetiyle 487. sırada yer alıyor.

3
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

14- Scott Farquhar servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. Scott Farquhar Bloomberg sıralamasında 10,7 milyar dolarlık servetiyle 306. sırada yer alıyor.

4
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

13- George Kaiser servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. George Kaiser Bloomberg sıralamasında 10,3 milyar dolarlık servetiyle 329. sırada yer alıyor.

5
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

12- Mike Cannon-Brookes servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. Mike Cannon-Brookes Bloomberg sıralamasında 10,5 milyar dolarlık servetiyle 316. sırada yer alıyor.

6
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

11- Shapoor Mistry & family servetinden 2025 yılında 4,2 milyar dolar kaybetti. Shapoor Mistry & family Bloomberg sıralamasında 34,4 milyar dolarlık servetiyle 64. sırada yer alıyor.

7
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

10- Azim Premji servetinden 2025 yılında 4,2 milyar dolar kaybetti. Azim Premji Bloomberg sıralamasında 26,7 milyar dolarlık servetiyle 88. sırada yer alıyor.

8
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

9- Low Tuck Kwong servetinden 2025 yılında 4,5 milyar dolar kaybetti. Low Tuck Kwong Bloomberg sıralamasında 23,4 milyar dolarlık servetiyle 108. sırada yer alıyor.

9
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

8- Mikhail Fridman servetinden 2025 yılında 4,8 milyar dolar kaybetti. Mikhail Fridman Bloomberg sıralamasında 10,0 milyar dolarlık servetiyle 345. sırada yer alıyor.

10
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

7-Ravi Jaipuria servetinden 2025 yılında 5,0 milyar dolar kaybetti. Ravi Jaipuria Bloomberg sıralamasında 12,3 milyar dolarlık servetiyle 258. sırada yer alıyor.

11
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

6- Shiv Nadar servetinden 2025 yılında 5,6 milyar dolar kaybetti. Shiv Nadar Bloomberg sıralamasında 37,5 milyar dolarlık servetiyle 55. sırada yer alıyor.

12
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

5- Jeffery Hildebrand servetinden 2025 yılında 5,9 milyar dolar kaybetti. Jeffery Hildebrand Bloomberg sıralamasında 12,5 milyar dolarlık servetiyle 248. sırada yer alıyor.

 


 

13
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

4- Manuel Villar servetinden 2025 yılında 12,6 milyar dolar kaybetti. Manuel Villar Bloomberg sıralamasında 9,9 milyar dolarlık servetiyle 348. sırada yer alıyor.

14
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

3- Dustin Moskovitz servetinden 2025 yılında 16,1 milyar dolar kaybetti. Dustin Moskovitz Bloomberg sıralamasında 12,2 milyar dolarlık servetiyle 261. sırada yer alıyor.

15
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

2- Changpeng Zhao servetinden 2025 yılında 17,3 milyar dolar kaybetti. Changpeng Zhao Bloomberg sıralamasında 36,0 milyar dolarlık servetiyle 58. sırada yer alıyor.

16
Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

1- Bill Gates servetinden 2025 yılında 41,5 milyar dolar kaybetti. Gates Bloomberg sıralamasında 117,2 milyar dolarlık servetiyle 16. sırada yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.