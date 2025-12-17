Onların parası artık çenemizi daha az yoracak! İşte bu yıl serveti en çok eriyen iş insanları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan rakamlar 2025’in bazı milyarderler için de pek parlak geçmediğini ortaya koydu.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, teknoloji hisselerindeki sert hareketler ve ekonomik belirsizlikler, dev servetleri bile eritti. Yıl boyunca bazı isimler milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya kaldı. İşte Bloomberg’in derlediği verilere göre; serveti en çok eriyen 15 milyarder…
15- Wang Xing servetinden 2025 yılında 3,8 milyar dolar kaybetti. Wang Xing Bloomberg sıralamasında 7,6 milyar dolarlık servetiyle 487. sırada yer alıyor.
14- Scott Farquhar servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. Scott Farquhar Bloomberg sıralamasında 10,7 milyar dolarlık servetiyle 306. sırada yer alıyor.
13- George Kaiser servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. George Kaiser Bloomberg sıralamasında 10,3 milyar dolarlık servetiyle 329. sırada yer alıyor.
12- Mike Cannon-Brookes servetinden 2025 yılında 4,0 milyar dolar kaybetti. Mike Cannon-Brookes Bloomberg sıralamasında 10,5 milyar dolarlık servetiyle 316. sırada yer alıyor.
11- Shapoor Mistry & family servetinden 2025 yılında 4,2 milyar dolar kaybetti. Shapoor Mistry & family Bloomberg sıralamasında 34,4 milyar dolarlık servetiyle 64. sırada yer alıyor.
10- Azim Premji servetinden 2025 yılında 4,2 milyar dolar kaybetti. Azim Premji Bloomberg sıralamasında 26,7 milyar dolarlık servetiyle 88. sırada yer alıyor.
9- Low Tuck Kwong servetinden 2025 yılında 4,5 milyar dolar kaybetti. Low Tuck Kwong Bloomberg sıralamasında 23,4 milyar dolarlık servetiyle 108. sırada yer alıyor.
8- Mikhail Fridman servetinden 2025 yılında 4,8 milyar dolar kaybetti. Mikhail Fridman Bloomberg sıralamasında 10,0 milyar dolarlık servetiyle 345. sırada yer alıyor.
7-Ravi Jaipuria servetinden 2025 yılında 5,0 milyar dolar kaybetti. Ravi Jaipuria Bloomberg sıralamasında 12,3 milyar dolarlık servetiyle 258. sırada yer alıyor.
6- Shiv Nadar servetinden 2025 yılında 5,6 milyar dolar kaybetti. Shiv Nadar Bloomberg sıralamasında 37,5 milyar dolarlık servetiyle 55. sırada yer alıyor.
5- Jeffery Hildebrand servetinden 2025 yılında 5,9 milyar dolar kaybetti. Jeffery Hildebrand Bloomberg sıralamasında 12,5 milyar dolarlık servetiyle 248. sırada yer alıyor.
4- Manuel Villar servetinden 2025 yılında 12,6 milyar dolar kaybetti. Manuel Villar Bloomberg sıralamasında 9,9 milyar dolarlık servetiyle 348. sırada yer alıyor.
3- Dustin Moskovitz servetinden 2025 yılında 16,1 milyar dolar kaybetti. Dustin Moskovitz Bloomberg sıralamasında 12,2 milyar dolarlık servetiyle 261. sırada yer alıyor.
2- Changpeng Zhao servetinden 2025 yılında 17,3 milyar dolar kaybetti. Changpeng Zhao Bloomberg sıralamasında 36,0 milyar dolarlık servetiyle 58. sırada yer alıyor.
1- Bill Gates servetinden 2025 yılında 41,5 milyar dolar kaybetti. Gates Bloomberg sıralamasında 117,2 milyar dolarlık servetiyle 16. sırada yer alıyor.