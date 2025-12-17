Amerika’dan Avrupa’ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

HEM YAKIN HEM VİZESİZ AVRUPA SEÇENEĞİ: SIRBİSTAN

Türkiye’den uçakla yurt içinde herhangi bir şehre gider gibi Sırbistan’a gitmek mümkün. Çünkü vize istemeyen Sırbistan’a İstanbul’dan uçakla gidiş süresi sadece 1 saat 45 dakika. Son dönemlerde Türklerin yoğun bir ilgi gösterdiği ülke tarihi, kültür ve farklı lezzetleri tatmak isteyenler için zengin mutfağı ile ev sahipliği yapıyor. Kısa süreli tatil seçeneği arayışında olanlara Belgrad, hareketli gece hayatı ile farklı bir alternatif sunarken, Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor.