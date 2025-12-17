Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
13°
Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

Türklerin en çok gittiği ülkeler

Yurt dışı tatil yapmak isteyenler için vize konusu büyük bir problem oluşturuyor. Diğer yandan döviz kurundaki hareketlilik, tatil bütçelerini derinden sarsıyor. Ancak bazı ülkeler var ki hem vize istemiyor hem de uygun fiyatlı tatil yapmak mümkün. Bu fırsatı kaçırmayan Türk turistler de bu ülkeleri sıkça ziyaret ediyor…

Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

Yılbaşı tatili yaklaşırken, kısa süreli tatil arayışında olanlara iyi haber geldi. Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler belli oldu. Bu ülkelerde vize engeli bulunmuyor. Ayrıca küçük bütçelerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak da mümkün. İşte o ülkelerden bazıları…

Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

TROPİK ADADA TATİL YAPMAK İSTEYENLERE FİLİPİNLER

Filipinler, Türklerin son zamanlarda sıkça ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alıyuor. Özellikleri kış aylarında yaz tatili yapmak isteyenlerin rotasını çevirdiği Filipinler, tropik iklimi ve muhteşem doğası ile misafirlerine kucak açıyor. Beyaz kumsalları, turkuaz rengi denizi ve eşsiz bir deneyim sunana ada hayatı ile öne çıkan ülkede Boracay, Cebu ve El Nido gibi bölgeler, turistler için bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Filipinler’i cazip kılan en önemli etkenlerden biri de ülkenin ziyaretçilerine 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sunması.

Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

GÜNEY AMERİKA’DA UYGUN TATİL PLANI: ARJANTİN

Güney Amerika’nın zengin kültürü ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ülkesi Arjantin, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Diğer yandan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ülke yabancı turistler için daha da ulaşılabilir hale gelirken, Türkiye’den de oldukça büyük bir kitle düşük bütçelerle Arjantin’e seyahat etti.

Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

HEM YAKIN HEM VİZESİZ AVRUPA SEÇENEĞİ: SIRBİSTAN

Türkiye’den uçakla yurt içinde herhangi bir şehre gider gibi Sırbistan’a gitmek mümkün. Çünkü vize istemeyen Sırbistan’a İstanbul’dan uçakla gidiş süresi sadece 1 saat 45 dakika. Son dönemlerde Türklerin yoğun bir ilgi gösterdiği ülke tarihi, kültür ve farklı lezzetleri tatmak isteyenler için zengin mutfağı ile ev sahipliği yapıyor.  Kısa süreli tatil seçeneği arayışında olanlara Belgrad, hareketli gece hayatı ile farklı bir alternatif sunarken, Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor.

Amerika'dan Avrupa'ya hem vize yok hem uygun fiyatlı: Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu!

AZERBAYCAN’A KİMLİKLE GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ

Azerbaycan’a Türkiye’den direkt uçuş ile kimlik kartı ile giriş yapmak mümkün. Diğer yandan Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaf tutuluyor. Başkent Bakü’nün yanı sıra Ganja, Qabala gibi bölgeler Türk turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

