Kenan İmirzalıoğlu siyasete girecek mi? AK Parti'den milletvekili adayı iddialarına cevap verdi

A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, 2028'de AK Parti'den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddiaları cevap verdi. Ünlü oyuncu, siyasete girmeyi düşünmediğini ve kariyerine oyuncu olarak devam edeceğini belirterek hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 14:29

dizisiyle popüler olan , oyuncu 'nun 2028 genel seçimlerinde 'den milletvekili adayı olacağı öne sürdü. Kenan İmirzalıoğlu siyasete gireceği iddialarını yalanladı.

TOLGA KAREL'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

"Yaprak Dökümü" dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle popüler olan Tolga Karel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kenan İmirzalıoğlu'nu 1997'den beri tanıdığını belirterek, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'a şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu siyasete girecek mi? AK Parti'den milletvekili adayı iddialarına cevap verdi

KENAN İMİRZALIOĞLU AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ OLACAK MI?

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. İmirzalıoğlu, siyasete girmeyi düşünmediğini belirterek, "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. Benim işim " dedi.

Kenan İmirzalıoğlu siyasete girecek mi? AK Parti'den milletvekili adayı iddialarına cevap verdi

Bu açıklamayla birlikte İmirzalıoğlu'nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar yalanlanmış oldu. Ünlü oyuncunun kariyerine oyunculuk alanında devam etmeyi planladığı ifade edildi.

