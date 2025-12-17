Kenan İmirzalıoğlu siyasete girecek mi? AK Parti'den milletvekili adayı iddialarına cevap verdi

Yaprak Dökümü dizisiyle popüler olan Tolga Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürdü. Kenan İmirzalıoğlu siyasete gireceği iddialarını yalanladı.

TOLGA KAREL'İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

"Yaprak Dökümü" dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle popüler olan Tolga Karel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kenan İmirzalıoğlu'nu 1997'den beri tanıdığını belirterek, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'a şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ OLACAK MI?

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. İmirzalıoğlu, siyasete girmeyi düşünmediğini belirterek, "Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. Benim işim oyunculuk" dedi.

Bu açıklamayla birlikte İmirzalıoğlu'nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar yalanlanmış oldu. Ünlü oyuncunun kariyerine oyunculuk alanında devam etmeyi planladığı ifade edildi.