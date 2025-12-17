Cansu Dere’yi çekmeye çalışan muhabirin tavırlarına eleştiri yağdı

Kategoriler
Hayat Bilgisi, Sıla, Avrupa Yakası, Ezel ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Cansu Dere, son dönemde önemli geceler dışında kameraların karşısına geçmiyor. Dün akşam mekan çıkışlı görüntülenen Cansu Dere, muhabirlerin tavırlarından rahatsız oldu.
Mekân çıkışında hızlıca taksiye binen, sağ tarafına döndüğünde muhabirin taksi camına oldukça yaklaştığını fark edince de gerilen Cansu Dere'nin o hallerine yorum yağdı. Muhabirin tavırları kullanıcıların tepkisini çekti.
Cansu Dere'nin görünütlerini izleyen hayranları "Kadınne kadar korkmuş", "Muhabirin ısrarcı tavırları çok fazla" "Camı kırıp içeriye atlasaydınız" gibi yorumlar yağdı.