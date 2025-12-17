İstanbul'da otomobile silahlı saldırı! Trafikte infaz ettiler

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde ilerleyen 35 yaşındaki Ü.B. idaresindeki otomobile ateş açıldı. Yaşanan silahlı saldırıda genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.B. kurtarılamadı. Ü.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.