Sidney saldırısında kahraman karı-koca: Kendileri ölse de cesaretleri unutulmadı

Avustralya'daki katliam sırasında Suriye asıllı kahraman manav Ahmed el Ahmed'in yanı sıra Boris ve Sofia Gurman çiftinin de saldırganın üzerine atlayıp silahını düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, Gurman çiftinin saldırganla boğuştuğu görülüyor. Boris, tüfeği almayı başarsa da saldırgan yanındaki tabancayla çifti hedef alıyor. Canlarını ortaya Gurman çifti mermilerin hedefi olduktan sonra ise kurtarılamadı.