Sivilin saldırgana müdahale anları: Tüfeği almayı başardı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sidney'daki Bondi Plajı’nda silahlı saldırı gerçekleştirildi. 12 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı saldırı esnasında bir sivil saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı. Saldırganın arkasından yaklaşan sivil, silahı saldırganın elinden alıp onu hedef haline getirmeyi başardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.