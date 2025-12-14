Marmara'nın 50 yıllık sır perdesi! 42 kişiye mezar olan uçağın enkazını önce buldu şimdi çıkaracak!

Marmara Denizi'ne düşen ve 42 yolcu taşıyan "Bursa" adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini iddia eden Youtuber Nedim Kuru, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Kuru, 50 yıl önce denize düşen uçağın enkazını kendi imkanlarıyla sudan çıkarmak için İstanbul Valiliği'ne resmi izin başvurusunda bulundu.

ÜLKEYİ YASA BOĞAN KAZANIN ENKAZI MARMARA'DA

Türk Hava Yolları'nın (THY) 50 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen yolcu uçağının sırrı ortaya çıkmış, uçağın düştüğü yeri tespit eden Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntülemişti. Kuru, uzun süredir üzerinde çalıştığı 1975 yılındaki uçak kazasına ait kalıntıların tam yerini belirlediğini öne sürmüştü. Kuru bu iddialarının ardından yeni bir girişimde bulundu ve İstanbul Valiliğine uçağın enkazını ekibiyle çıkarabileceği konusunda bir dilekçe yazarak izin başvurusunda bulundu.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARACAK

Valiliğe sunduğu dilekçede, enkazı çıkarma çalışmalarını kendi özel imkanları ve ekibiyle yürütebileceğini belirten Kuru, bu tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti.