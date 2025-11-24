Düşen askeri uçağın enkaz çalışmasında yeni gelişme

11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağının enkazında incelemeler sürdü. C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

1 hafta önce bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklenmişti. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.