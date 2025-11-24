Trafikte şoke eden anlar! Son ses müzikle kapıları açık vaziyette ilerledi

Adapazarı Çevreyolu Caddesi'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Trafikte seyir halindeyken kaydedilen görüntülerde, son ses müzik açık olan araç hem sürücü hem de sağ ön yolcu kapıları açık şekilde ilerledi. Şoke eden anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Akan trafikte yapılan ve tepki çeken umursamaz hareket, diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Araçtan yükselen yüksek sesli müzikle birlikte yapılan tehlikeli yolculuğu sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, "Bu tipler illa sosyal medyada çıkınca mı ceza alacak? Bunu gören bir kamera, bir polis yok mu?" ifadeleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.