Kazadan kazaya sebep oldu! Makasın sonu taklayla bitti!

Samsun’da tehlikeli sürücü dehşet saçtı. Makas atarak trafikte seyreden sürücü önce 2 araca çarptı ardından takla attı. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Hüseyin Emir idaresindeki araçla birden fazla tehlikeli şerit değiştirerek can güvenliğini hiçe saydı. Makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 46 yaşındaki Özgür Özcan idaresindeki araca daha sonra Esra Nur Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durdu. Kazada kazaya sebep olan sürücü Hüseyin Emir yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri sürücüye makas atarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.