Manisa'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Manisa'da saat 00.25'te deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından Akhisar merkezli sarsıntının büyüklüğü 3,5 derinliği 10.7 kilometre olarak bildirildi. Sarsıntı sonrası olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor. Küçük çaplı depremler bölgede tedirginlik oluştursa da uzmanlar bu tür depremlerin sürebileceği noktasında uyarıyor.

https://x.com/Kandilli_info/status/2002855859047522725?s=20