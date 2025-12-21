Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Samsunspor karşılaştı. Zorlu maçtan zaferle ayrılan İzmir temsilcisi, lig arasına 4. sırada girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 23:29

, Trendyol 'in 17. haftasında 'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri, 23 ile 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan gelirken, Samsunspor ise bu sonucun ardından galibiyet hasretini tam 8 maça çıkarmış oldu.

Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

SAMSUNSPOR'UN SON 8 MAÇI

Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Breidablik 2-2 Samsunspor

Samsunspor 1-1 Alanyaspor

Galatasaray 3-2 Samsunpor

Samsunspor 1-2 AEK

Samsunspor 0-2 Başakşehir

Mainz 2-0 Samsunspor

Göztepe 2-0 Samsunspor

Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel.
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan.
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji.
Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe).
Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe).

Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMANIN ARDINDAN İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU NEDİR?
Göztepe bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu: "Emre Belözoğlu da öyle düşünürdü"
Fenerbahçe orta sahasında büyük sürpriz: İtalya'dan Morten Frendrup transferi!
ETİKETLER
#Spor
#göztepe
#süper lig
#samsunspor
#Arda Okan Kurtulan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.