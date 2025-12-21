Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri, 23 ile 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan gelirken, Samsunspor ise bu sonucun ardından galibiyet hasretini tam 8 maça çıkarmış oldu.
Beşiktaş 1-1 Samsunspor
Breidablik 2-2 Samsunspor
Samsunspor 1-1 Alanyaspor
Galatasaray 3-2 Samsunpor
Samsunspor 1-2 AEK
Samsunspor 0-2 Başakşehir
Mainz 2-0 Samsunspor
Göztepe 2-0 Samsunspor
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel.
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan.
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji.
Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe).
Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe).