Göztepe'den kritik zafer: Samsunspor 8 maçtır kazanamıyor!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin golleri, 23 ile 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan gelirken, Samsunspor ise bu sonucun ardından galibiyet hasretini tam 8 maça çıkarmış oldu.

SAMSUNSPOR'UN SON 8 MAÇI

Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Breidablik 2-2 Samsunspor

Samsunspor 1-1 Alanyaspor

Galatasaray 3-2 Samsunpor

Samsunspor 1-2 AEK

Samsunspor 0-2 Başakşehir

Mainz 2-0 Samsunspor

Göztepe 2-0 Samsunspor

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel.

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan.

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji.

Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe).