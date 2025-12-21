Menü Kapat
11°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan 'mutlu değilim' çıkışı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaraylı yıldızlardan Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Kazımcan Karataş; kritik zafer sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan 'mutlu değilim' çıkışı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 23:07

'da galibiyet sonrası röportajlar geldi. karşısında şık bir gol atan , Galatasaray'daki yedek kalma sürecinden memnun olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'DAN 'MUTLU DEĞİLİM' ÇIKIŞI

"Odaklanmış olmak çok önemli. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takıma katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim. Lider olmak çok iyi ve sürekli önde olmak... Tabii sürekli 3 puanlar almak da öz güvenimizi tazeliyor. Takım olarak çok mutluyuz."

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan 'mutlu değilim' çıkışı!

YUNUS AKGÜN'DEN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak öz güvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!"

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan 'mutlu değilim' çıkışı!

KAZIMCAN KARATAŞ DA ŞAMPİYONLUĞU GÜNDEME TAŞIDI

"Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız. Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum."

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı kırmızılıların, gelecek ay Mauro Icardi ile yeniden kontrat imzalaması bekleniyor.
