Galatasaray'da Gabriel Sara'dan 'mutlu değilim' çıkışı!

Galatasaray'da galibiyet sonrası röportajlar geldi. Kasımpaşa karşısında şık bir gol atan Gabriel Sara, Galatasaray'daki yedek kalma sürecinden memnun olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'DAN 'MUTLU DEĞİLİM' ÇIKIŞI

"Odaklanmış olmak çok önemli. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takıma katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim. Lider olmak çok iyi ve sürekli önde olmak... Tabii sürekli 3 puanlar almak da öz güvenimizi tazeliyor. Takım olarak çok mutluyuz."

YUNUS AKGÜN'DEN ŞAMPİYONLUK VURGUSU

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak öz güvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!"

KAZIMCAN KARATAŞ DA ŞAMPİYONLUĞU GÜNDEME TAŞIDI

"Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız. Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum."