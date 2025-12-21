Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray devre arasına lider girdi: Okan Buruk'tan ilk transfer açıklaması geldi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinin ardından maçı değerlendirdi. Ayrıca da başarılı çalıştırıcı, ara dönemle birlikte transfer planlarını da gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray devre arasına lider girdi: Okan Buruk'tan ilk transfer açıklaması geldi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 22:54

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Galatasaray devre arasına lider girdi: Okan Buruk'tan ilk transfer açıklaması geldi!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

"Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar. 2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında pozisyona girme şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim, Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara'nın attığı gole, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına da çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz. Hagi ile oynadım, Icardi ile çalıştım. Çok özel, çok önemli... Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş, kulübün marka değerini yukarı çekmiş isimler. Geçirdiği sakatlıktan dönmek kolay değil. Bu sene de attığı gollerle dikkat çekiyor. Çok iyi oyunculara sahibiz ama sakatlık ve ceza durumlarıyla birlikte psikolojik olarak zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı düşünüyoruz. Hem savunma hem orta saha hem ön taraf... Üç tarafa da bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor ama bu konuda istekliyiz."

Galatasaray devre arasına lider girdi: Okan Buruk'tan ilk transfer açıklaması geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN 3-0'LIK KASIMPAŞA GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Galatasaray; Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi ile skor tabelasını değiştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu: "Emre Belözoğlu da öyle düşünürdü"
Fenerbahçe orta sahasında büyük sürpriz: İtalya'dan Morten Frendrup transferi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.