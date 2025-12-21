Galatasaray devre arasına lider girdi: Okan Buruk'tan ilk transfer açıklaması geldi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

"Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar. 2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında pozisyona girme şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim, Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara'nın attığı gole, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına da çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz. Hagi ile oynadım, Icardi ile çalıştım. Çok özel, çok önemli... Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş, kulübün marka değerini yukarı çekmiş isimler. Geçirdiği sakatlıktan dönmek kolay değil. Bu sene de attığı gollerle dikkat çekiyor. Çok iyi oyunculara sahibiz ama sakatlık ve ceza durumlarıyla birlikte psikolojik olarak zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı düşünüyoruz. Hem savunma hem orta saha hem ön taraf... Üç tarafa da bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor ama bu konuda istekliyiz."