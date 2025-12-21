Göztepe Samsunspor maç skoru ne? Samsunspor’da düşüş devam ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip çıktı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan'dan kaydedildi.

Her iki golde de Arda Okan'a asist yapan oyuncu Juan oldu.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 7 maçında 5. kez kazanç sağladı ve puanını 32'ye çıkararak 4. sırada konumlandı.

Hafta içi Konferans Ligi'nde Mainz'e yenilen Samsunspor ise Süper Lig'deki galibiyet hasretini ise 5 maça taşıdı, 25 puanla 6 basamağa yerleşmiş oldu.