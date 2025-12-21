Çanakkale'de 5 kişinin yittiği ters yön kazasında Neslihan öğretmen detayı yürek yaktı! 8 yıl sonra annesiyle aynı kaderi paylaştı

Lapseki-Çanakkale karayolunda gece saat 02.30 sıralarında polisin "dur ihtarı"na uymayarak kaçan sürücünün kullandığı 35 APD 325 plakalı otomobil, kovalamaca sonunda Kangırlı sapağında ters yöne girdi.

TERS YÖNE GİRİP KARŞIDAN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Polislerden kaçan sürücünün kullandığı araç, ters yönde ilerlerken Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, 35 APD 325 plakalı araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğuran Samet Eğer hayatını kaybetti.

17 LP 800 plakalı araçta ise Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Soysal ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü taburcu edildi.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ı 2017 yılında Muğla'da Anneler Günü gezisinde trafik kazasında, babasını ise 2020'de kaybettiği öğrenildi. Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği eşi Mustafa Soysal ise kazadan yaralı olarak çıktı.