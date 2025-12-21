Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de gece yarısı katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın bilançosu ağır oldu.

POLİSTEN KAÇTI, KATLİAMA YOL AÇTI

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girince o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Polislerden kaçmaya çalışan araç çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

Diğer aracın ise ön kısmı paramparça oldu, motoru yola fırladı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda iki otomobildeki toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.