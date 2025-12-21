Menü Kapat
TGRT Haber


 Onur Kaya

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren otomobil, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.


IHA


21.12.2025
05:50


21.12.2025
06:02

'de gece yarısı katliam gibi bir meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın bilançosu ağır oldu.

POLİSTEN KAÇTI, KATLİAMA YOL AÇTI

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girince o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Polislerden kaçmaya çalışan araç çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Diğer aracın ise ön kısmı paramparça oldu, motoru yola fırladı.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda iki otomobildeki toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

