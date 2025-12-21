Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Kategoriler
Çanakkale'de gece yarısı katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın bilançosu ağır oldu.
Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girince o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.
Polislerden kaçmaya çalışan araç çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.
Diğer aracın ise ön kısmı paramparça oldu, motoru yola fırladı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza sonucunda iki otomobildeki toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.