Gündem
Ankara hafta sonu da artık İstanbul'dan farksız! AVM trafiği pazar günü çile çektirdi

Başkentte yaşayanlar artık hafta sonu da trafik çilesi yaşıyor. Konya yolu üzerindeki alışveriş merkezi sebebiyle yolda uzun kuyruklar yaşandı. Vatandaşlar 6 Şubat depremleri sonrası Ankara'da yaşanan değişimlere dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
19:16
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
19:44

Başkentte Konya yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde hafta sonu yaşanan yoğunluk görüntülere yansıdı. Yeni yıl alışverişi telaşıyla da artan alışveriş merkezi ziyaretleri şehir trafiğine yansıdı.

Konya yolu üzerindeki bir AVM'nin bulunduğu güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara hafta sonu da artık İstanbul'dan farksız! AVM trafiği pazar günü çile çektirdi

6 ŞUBAT DEPREMİ SONRASI YOĞUNLUK

Trafikte bekleyen sürücüler, uzun süredir aynı noktada kaldıklarını dile getirdi. Sürücü Engin Şahin, yaklaşık 35 dakikadır bulunduğu noktada beklediğini söyledi.

AVM'ye alışverişe geldiklerini belirten Deniz Can Doğan ise Ankara'da 6 Şubat depremlerinden sonra trafiğin arttığına dikkati çekerek, "Depremden sonra böyle oldu. Asla böyle değildi Ankara. İki senedir çok kötü, inşallah düzeleceğiz." dedi.

Ankara hafta sonu da artık İstanbul'dan farksız! AVM trafiği pazar günü çile çektirdi

AVM'YE GELEN İÇERİYE GİREMEDEN DÖNDÜ

AVM'ye girmek için yaklaşık 40 dakikadır trafikte beklediğini aktaran Akın Bozkurt da bunun çözümü için toplu ulaşımın önemine işaret etti.

Denizli'den geldiklerini belirten bir başka sürücü de "Trafiğin kalabalık olduğunu biliyorduk ama felç olduğunu bilmiyorduk. Yarım saattir 10 dakikalık yolu gitmeye çalışıyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk var, buna çözüm bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 dakikada 200 metre ilerleyebildiğini anlatan sürücü Fatih Talha Koçar ise AVM'ye geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle içeri giremediğini, evine geri döndüğünü kaydetti.

#Gündem
#Gündem
