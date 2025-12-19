Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

AŞTİ'deki evsizlerle ilgili görüntülere Ankara Valiliği açıklık getirdi

Ankara'nın Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde çok sayıdaki evsizin geçinemediği için barındığı iddialarına Ankara Valiliği açıklama yaptı. Bir gazete tarafından yayınlanan haberde 70'e yakın evsizin ve emeklinin geçinemediği için otogarda yaşadığı ifade edilmişti.

AŞTİ'deki evsizlerle ilgili görüntülere Ankara Valiliği açıklık getirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 21:18

Valiliği Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 70'e yakın evsizin barındığı haberleri sonrası harekete geçti.

Açıklama yapan valilik sosyal devlet anlayışı doğrultusunda evsiz ve kimsesiz vatandaşların korunması, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız biçimde sürdürüldüğü kaydedildi.

AŞTİ'deki evsizlerle ilgili görüntülere Ankara Valiliği açıklık getirdi

KIŞ DÖNEMİ DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından olan "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi"nin, 2010'dan bu yana Ankara genelinde kesintisiz olarak uygulandığı, proje ile sokakta yaşayan vatandaşların güvenli imkanlarına erişiminin sağlandığı ve geçici çözümlerle yetinilmeyerek kalıcı ve sürdürülebilir mekanizmalarının devreye alındığı belirtildi.

Her yıl kış döneminde titizlikle yürütülen proje kapsamında, barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunulduğu, yaşlı, engelli ve hasta bireylerin uygun bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yönlendirildiği hatırlatıldı.

Çalışabilir durumda olan vatandaşların ise sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığı ve istihdama katılımlarını destekleyici adımlar atıldığı vurgulandı.

AŞTİ'deki evsizlerle ilgili görüntülere Ankara Valiliği açıklık getirdi

KİMSESİZ VATANDAŞLARLA BİREBİR GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, proje kapsamında, son 7 yılda 5 bin 236 kişiye hizmet verildiği, 2025-2026 kış dönemi uygulamasının 1 Kasım 2025'te başlatıldığı aktarılarak, halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşın barındırıldığı ifade edildi.

Bu vatandaşların beslenme, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında tespit edilen kimsesiz vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiği, kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmalarının sağlandığı aktarıldı.

AŞTİ'deki evsizlerle ilgili görüntülere Ankara Valiliği açıklık getirdi

5 KİŞİ BARINMA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ, OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşın barındığına yönelik iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında, 15 Aralık 2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlanacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlerin yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."

