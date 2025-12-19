Menü Kapat
12°
Aktüel
Bologna Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bologna Inter maç kadrosu, muhtemel 11

İtalya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında bugün Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Bologna - Inter maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Taraftarlar tarafından Bologna - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 22.00'de oynanacak. Mücadelenin canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun mücadelede yedeklerde yer alması bekleniyor.

- Inter maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Bologna - Inter maçı bugün gerçekleştirilecek. Milli futbolcumuz 'nun forma giydiği İtalyan devi Inter karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak İtalya Süper Kupa'da final biletini alan takım olmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından ise Bologna - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

BOLOGNA - INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'da bulunan Al Awwal Park'ta oynanacak olan Bologna - Inter maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım final biletinin sahibi olacak. Bologna - Inter maçını kazanan takım finalde ise Milan'ı 2-0 yenen Napoli ile karşı karşıya gelecek.

BOLOGNA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Bologna - Inter maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. İtalya Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemi duyuruldu. Kritik mücadelede hakem Daniele Chiffi görev alacak.

BOLOGNA - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Bologna - Inter maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Inter: J. Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

HAKAN ÇALHANOĞLU BOLOGNA - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geçirdiği sakatlığın ardından tedavisi yeni sona erdi. Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada antrenman eksiğinden dolayı yedeklerden başlayacağı tahmin ediliyor.

Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 18 maçta 1297 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda takımına 7 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

