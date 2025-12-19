Menü Kapat
Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacağı açıklandı

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor ve 2025-2026 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda şekillendi. Sezonun ilk bölümünün tamamlanacağı hafta, devre arasına girilecek zaman dilimi ve ikinci yarının başlayacağı tarihler netlik kazandı.

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacağı açıklandı
, ’in 2025-2026 sezonuna ilişkin maç ve transfer takvimini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte ilk yarının tamamlanacağı dönem, devre arası süreci ve ara transfer tarihleri belli oldu.

SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?

SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bu tarih aralığında 17. hafta maçları oynanacak ve söz konusu haftanın tamamlanmasıyla birlikte ligde ilk devre tamamlanmış olacak.

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacağı açıklandı

İlk yarının sona ermesinin ardından Süper Lig takımları devre arasına girecek. Bu süreçte kulüpler yaklaşık bir aylık bir dinlenme ve hazırlık dönemi geçirecek. Sezonun ikinci yarısı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak ve lig takvimi bu doğrultuda devam edecek.

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacağı açıklandı

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?

olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi için de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından güncellenmiş bir açıklandı. Buna göre 2026 yılı ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2026 ara transfer dönemi ne zaman başlayacağı açıklandı

Yaklaşık beş haftalık bu süreçte kulüpler, kadrolarına yeni oyuncular dahil edebilecek. Daha önce 5 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında yapılacağı duyurulan ara transfer dönemi, federasyonun aldığı kararla öne çekilerek revize edildi ve yeni tarihler resmiyet kazandı.

