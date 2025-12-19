Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ederken, soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın evinde arama yapıldığı ve ifadeye davet edildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 19:09

Tüm Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturması geniş çaplı şekilde sürerken, soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ve fenomen de gözaltına alınmıştı.

Dosya kapsamında gözaltılar devam ederken, sürpriz bir ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Saadettin Saran’ın evinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı

SADETTİN SARAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için adliyeye geleceği aktarıldı.

Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika'nın Denver kentinde dünyaya gözlerini açtı.

Ailedeki 4 erkek kardeş arasında en büyük olan Saran'ın göbek adı ise Steven'dır.

Saran ailesi Sadettin Saran henüz küçük yaşta iken Türkiye'ye dönüş yaptı.

Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı

Amerika'da spor bursu ile Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan Saran, eğitimi sırasında bir yandan da televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı.

1995 yılında ise Saran Holding'i hayata geçirdi.

Saran Group çatısı altında, spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dâhil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com Sadettin Saran'a ait.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi sarsan operasyonda yeni gelişme! Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran hakkında gözaltı kararı
ETİKETLER
#gözaltı
#Fenerbahçe
#Ifadeye Çağırıldı
#Saadettin Saran
#Uyuşturucu Soruşturması
#Eş İsim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.