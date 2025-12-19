Sadettin Saran kimdir gözaltına mı alındı? Fenerbahçe Başkanı’nın evinde arama yapıldı

Tüm Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturması geniş çaplı şekilde sürerken, soruşturma kapsamında birçok ünlü isim ve fenomen de gözaltına alınmıştı.

Dosya kapsamında gözaltılar devam ederken, sürpriz bir ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Saadettin Saran’ın evinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın yarın ifade vermek için adliyeye geleceği aktarıldı.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika'nın Denver kentinde dünyaya gözlerini açtı.

Ailedeki 4 erkek kardeş arasında en büyük olan Saran'ın göbek adı ise Steven'dır.

Saran ailesi Sadettin Saran henüz küçük yaşta iken Türkiye'ye dönüş yaptı.

Amerika'da spor bursu ile Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan Saran, eğitimi sırasında bir yandan da televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başladı.

1995 yılında ise Saran Holding'i hayata geçirdi.

Saran Group çatısı altında, spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dâhil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi ve tuttur.com Sadettin Saran'a ait.