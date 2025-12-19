Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı Hakan Şimşek oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Şehzadeler Belediyesi'ne yeni başkan seçimi yapıldı.

Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı. Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AK Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üyeden oluşan toplam 31 üye, seçim için oy kullandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız bir üye yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararını uyguladı.

ZERRİN İŞNEL'İN CHP ADAYININ DESTEKLENMESİ SÖZÜNE AK PARTİ'DEN TEPKİ

Yoklama alınmasıyla başlayan toplantıda Başkan Vekili Zerrin İşnel, meclisteki siyasi partilerin aday çıkarmayacağını ve CHP'nin adayını destekleyeceklerini açıklaması üzerine AK Parti sıralarından İşnel'e tepki sesleri yükseldi.

AK Parti adına sadece aday çıkarmayacaklarını açıkladıklarını, CHP'nin gösterdiği adaya oy vereceklerini hiçbir yerde beyan etmediklerini ve düzeltme istenmesi üzerine Zerrin İşnel düzeltme yaparak teşekkür etti ve CHP'nin başkan adayının Hakan Şimşek olduğunu açıkladı.

CHP GRUBUNUN KARARINA KATILMAYARAK ADAY OLDU

CHP adayının Hakan Şimşek olarak açıklanmasının ardından CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da CHP Grubunun kararına uymayarak adaylığını açıklayınca 2 aday arasında seçim yapıldı.

Meclis üyeleri alfabetik sıraya göre oylarını kullandı. Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek 20 oy, Yenal Yıldırım 7 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

2. TURDA SEÇİLDİ

Verilen 15 dakikalık aranın ardından yapılan 2. tur oylama sonucunda ise 31 üyeden 23'ü Hakan Şimşek'e, 7 üye Yenal Yıldırım'a çıkarken 1 oy da boş çıkarak Hakan Şimşek meclisin üçte iki çoğunluğunun oyunu alarak Şehzadeler'in yeni Belediye Başkanı oldu.

"GÜLŞAH BAŞKANIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şehzadeler'in yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek yaptığı konuşmada, "2025 yılında gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde basın danışmamız Güney Temiz kardeşimiz, arkasından Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve sonrasında Manisa'nın Topuklu Efesi Şehzadeler Belediye Başkanımız Güşah Durbay'ı kaybettik.

Bizler için gerçekten çok büyük bir kayıp, bir travma gibi oldu. Bizim her zaman bir yanımızda olacaklar. Bu arkadaşlarımızı kaybetmenin bize verdiği üzüntü kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Şu konuşmayı yaparken bile zorlanıyorum. Gülşah Başkanımız bir taraftan tedavi olmaya kalkarken, bir taraftan Şehzadeler ilçesi için neler yapabilirim diye düşünen kendi sağlığından daha önde tutan bir arkadaşımızın seçim sürecinde ve sonrasında vermiş olduğu her türlü sözün arkasında olacağız.

Onun sözlerini, taahhütlerini hepsini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber el ele vererek sosyal demokrat, halkçı belediye öncülüğünde bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler biraz sancılı oluyor. Bu bizim için bir emanet. Biz bu emaneti tüm partili ve tüm meclis üyelerimiz, tüm örgütümüzle birlikte sahip çıkacağız. Benim için de çok ağır bir sorumluluk. Ötekileştirmeden partili partisiz bütün meclis üyelerimize bu şehri en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.



Hakan Şimşek kimdir?

Manisa'da 1971 yılında doğan evli ve 1 çocuk babası olan Hakan Şimşek Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu ve Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında yaklaşık 30 yıldır kayıtlı olarak mali müşavirlik yapıyor. 2024 yılı mahalli İdareler seçiminde CHP'den Şehzadeler Belediye Meclis üyesi seçilen Hakan Şimşek, 2024 yılının mayıs ayında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığına getirilmiş ve 2025 yılının ocak ayında görevinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözünün "Çok acıklı bir hikaye yazdık değil mi?" olduğunu açıklamıştı.