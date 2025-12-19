Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. TOKİ tarafından 15 bin adet İstanbul'da kiralık konut inşaat edilecek. İlk kez başlatılacak olan program kapsamında kiralık konutlar 3 yıllığına vatandaşlara kiralanacak. TOKİ İstanbul kiralık konutların kira bedeli rayiç bedelinin yarısı olacağı belirtildi. Vatandaşlar tarafından TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman sorularının cevapları araştırılıyor.

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi
19.12.2025
19.12.2025
saat ikonu 17:26

kiralık başvuruları ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek olan İstanbul kiralık konut projesinin detayları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre 15 bin adet İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında konut inşa edilecek. Bu konutlar yöntemiyle 3 yıllığına vatandaşlara kiralanacak. Bu sayede İstanbul'daki fahiş artışları dengelenmesi ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Vatandaşların yoğun bir ilgisine maruz kalan TOKİ İstanbul kiralık konut kura tarihi merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu sorusunun cevabı araştırılıyor.

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT İLÇE DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

İlk kez uygulanacak olan TOKİ kiralık konut projesi kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin adet konut inşa edilecek. Konutların henüz İstanbul'un hangi ilçelerde yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinden ayrı bir süreç olarak yönetilen TOKİ İstanbul kiralık konut projesinin diğer detaylarının ilerleyen dönemlerde duyurulması bekleniyor. TOKİ tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi gerçekleştirilecek olan konutlar rayiç bedelinin altında, 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından ise yeni kira bedeli belirlenecek. Kiralar 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağı ifade edildi.

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili açıklamasında "İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanabilir. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira bedeli belirlenecek. Bakımı ve denetimi Bakanlığımız TOKİ marifetleriyle yapacak. Yine evi olmayanlara destek olmak, kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş" ifadelerini kullandı.

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları henüz başlamadı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinden ayrı bir başvuru takvimi olacak olan kiralık konutların başvurularının ilerleyen dönemlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman? İstanbul kiralık konut kura tarihi

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin İstanbul'da inşaat edeceği 15 bin kiralık konutta kalacak olan hak sahipleri kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimleri başvuru işlemlerinin ardından yapılacak. Kura çekimlerinin sonucunda hak sahipleri ile sözleşme yapılarak konutlar teslim edilecek.

