Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Coronation Street dizisiyle popüler olan Debbie Rush aldığı acı haberle yıkıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Debbie Rush oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

DEBBIE RUSH'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

2008–2018 yılları arasında "Coronation Street" dizisinde 'Anna Windass' karakteriyle yer alan Debbie Rush, yaptığı son paylaşımda oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rush, oğlu William Rush'ın 17 Aralık'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

DEBBIE RUSH KİMDİR?

29 Mart 1966'da İngiltere, Derbyshire, Castleton'da doğan Debbie Rush, Coronation Street (1960) , Inside No. 9 (2014) ve Salvage (2009) filmleriyle tanınan bir oyuncudur. 6 Mayıs 1989'dan beri Andrew Barry Rush ile evlidir. Çiftin üç çocuğu vardır.