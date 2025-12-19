Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kasaba dizisi rekora koşuyor

Başrolünde Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Ozan Dolunay gibi isimlerin yer aldığı Kasaba dizisi son günlerin favori dizisi oldu. Suç ve gerilim temalı dizi izleyicisinden tam not aldı.

Kasaba dizisi rekora koşuyor
19.12.2025
19.12.2025
saat ikonu 16:54

Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Büşra Develi, Ozan Dolunay ve Kerem Can’ın başlıca rolleri paylaştığı Kasaba adlı dizi son günlerin en çok konuşulan yapımı oldu. Suç ve gerilim teması çevresinde şekillenen hikaye sosyal medyayı da salladı.

KASABA DİZİSİ REKORA KOŞUYOR

2022 yılında çekimlerine başlanan Kasaba dizisi 2025 yılının sonunda yayınlandı. Oyunculuklar ve senaryosuyla beğeni toplayan Kasaba dizisi, yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada "Oyunculuklara şapka çıkartıyorum", "İnsan susunca daha çok susuyormuş" gibi yorumlar yaptı.

Kasaba dizisi rekora koşuyor

KASABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kasaba dizisinin kadrosunda; Oyuncular: Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Büşra Develi, Kerem Can, Açelya Devrim Yılhan, Sarp Aydınoğlu, Fehmi Karaaslan, Cem Zeynel Kılıç, Mine Teber, Erol Babaoğlu, Eylül Ersöz, Onay Kaya, Haydar Şahin, Mehmet Avdan, Murat Yılancı, Elvan Boran, Ceren Koç, Umut Çınar, İlyas Özçakır, Can Bartu Arslan, Berk Çanakoğlu, Eray Ertüren, Doğanay Ünal, Hülya Arslan Soğukçay, Emrah Kolukısa, Akın Uğur, Hamit Fırat Alpay, Göktuğ Berat Gündüz, Osman Durmaz, Onur Erdemir, Gizem Güler, Müjgan Tekkanarya gibi isimler yer alıyor.

Kasaba dizisi rekora koşuyor
