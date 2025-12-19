Aydilge gelen yorumlara sessiz kalamadı! Yapılan zorbalık sonrası hastalığını açıkladı

Ünlü şarkıcı ve yazar Aydilge, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Dış görünüşü, makyajı ve ten rengi üzerinden gelen yorumlara açıklık getiren sanatçı, vitiligo hastası olduğunu hatırlatarak, bedenine yönelik yargıların incitici olduğunu vurguladı. Aydilge, yaptığı paylaşımda "Kimsenin beklentilerine göre var olmak zorunda değilim. Kimseye makul bir güzellik borcum yok" sözleriyle takipçilerinden destek aldı.

AYDİLGE GELEN YORUMLARLA ÇİLEDEN ÇIKTI

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç, ile evlenen 46 yaşındaki Aydilge, sosyal medyadan aldığı eleştirilere artık dayanamadı. Sürekli yüzünün beyaz olması sebebiyle ya makyajı eleştirilen ya da dış görünümü eleştirilen Aydilge en sonunda hastalığını açıkladı.

Video yayınlayan Aydilge, sürekli eleştiri alan insanların kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" dedi.

AYDİLGE: VİTİLİGO HASTALIĞIM VAR

Aydilge paylaşımında, "Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum" diyerek hastalığını açıkladı.

Elleri ve yüzünü göstren Aydilge, "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var." "Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim" dedi.