Üç aylar başlangıcı ne zaman başlayacak? 2025 yılında iki kez gerçekleşecek

Müslümanlara dini hissiyat veren üç ayların başlangıcına az bir süre kala ne zaman başladığı merak edildi. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan üç aylar, bu yıl iki defa yaşanacak. Üç aylar başlangıcı ne zaman belli oldu. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık Pazar günü ikinci kez girilecek.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında üç aylar yılda iki kez yaşanacak. 1 Ocak'ta yaşanan üç aylar, 21 Aralık tarihinde yeniden başlayacak. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir.

2025 DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı

1 Ocak 2025 Çarşamba

1 Receb 1446

Regaib Kandili

2 Ocak 2025 Perşembe

2 Receb 1446

Mirac Kandili

26 Ocak 2025 Pazar

26 Receb 1446

Berat Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe

14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

1 Mart 2025 Cumartesi

1 Ramazan 1446

Kadir Gecesi

26 Mart 2025 Çarşamba

26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

30 Mart 2025 Pazar

1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi

2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

1 Nisan 2025 Salı

3 Şevval 1446

Terviye Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba

8 Zilhicce 1446

Arefe Günü

5 Haziran 2025 Perşembe

9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü

6 Haziran 2025 Cuma

10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi

11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü

8 Haziran 2025 Pazar

12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi

13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi

25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü

26 Haziran 2025 Perşembe

1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi

4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü

5 Temmuz 2025 Cumartesi

10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili

3 Eylül 2025 Çarşamba

11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe

5 Receb 1447