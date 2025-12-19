Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri' ile ‘Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katılarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, bilinçli tüketicinin güçlü ekonominin temeli olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak adil ve rekabetçi piyasa anlayışıyla üretici ve tüketicinin haklarını koruduklarını, bu çalışmaların Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda saha denetimleriyle yürütüldüğünü ifade etti.

DOĞRU ETİKET ŞEFFAF TİCARET

Fiyat etiket yönetmeliğinde önemli bir değişim gerçekleştirdiklerini söyleyen Bolat, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane benzeri işletmelerde menü ürünlerin ve fiyatların iş yeri dışında görünür bir şekilde sergilenmesi, masa üstlerinde basılı evrakta sergilenmesi ve 'karekod' uygulamasıyla da buna ulaşmanın mecburi hale getirilmesini sağladık. Bu yeni değişiklikle belli kriterin üzerindeki bu işletmeler fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaklar ve tüketicilerimiz bunları bir sistem üzerinden girerek rahatlıkla kontrol etme imkanı bulacaklar. Kesesine, zevkine uygun işletmeleri tercih etmede bir kolaylık olacak. Buradaki sloganımız da doğru etiket şeffaf ticarettir" açıklamasında bulundu.

Bolat, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle ürünlerin ambalaj ağırlığı olan daranın zorunlu olarak düşüleceğini, böylece tüketicinin net ağırlık üzerinden ürün satın alacağını belirtti.

Abonelik sözleşmeleri, bankacılık ve iletişim hizmetleri, elektrik, su, gaz ile internet alışverişleri başta olmak üzere tüketici sözleşmelerinin denetlendiğini vurgulayan Bolat, haksız uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve kurallara uymayanlara mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını ifade etti.

"SON 2 BUÇUK YILLIK BİR SÜREDE REKLAM KURULU, 593 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI"

Güvenilir reklamın, yapıcı rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasa anlamına geldiğini ifade eden Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Reklam var gerçekten ürünü tanıtır ama reklam var olmayan bir şeyi pazarlamaya, aldatmaya yönelik oluyor. Bu noktada da Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir reklam kurulumuz var. Bu reklam kurulunun üyeleri arasında ilgili meslek kuruluşlarından temsilciler yer alıyor. Bizim Ticaret Bakanlığı olarak o kurulda sadece 2 üyemiz var. Profesyonelce çalışan, gerçekten işini doğru yapan bir kuruluş reklam kurulu. Tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklam reklamlarını titizlikle denetlemektedir. Bu nedenle Rekabet Kurulunun çalışmaları giderek artan bir öneme sahip olmakta. Göreve geldiğimizden bu yana son 2 buçuk yıllık bir sürede Reklam Kurulunun kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladığını da sizlerle paylaşmak istiyorum."

DENETLEMELER KARŞILIK VERDİ

Bolat, güvensiz ürüne karşı ‘sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyen, "Burada 2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1 kadar geriletilmiştir, düşürülmüştür. Tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak noktasında ayakkabı, oyuncak gibi ürünlerin plastik ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalat aracılığıyla basitleştirilmiş gümrük beyanname kapsamında ülkemize getirilmesi de kısıtlanmıştır. Çünkü laboratuvar analizleri sonucunda bunların ciddi bir oranının maalesef insan sağlığına aykırı olduğu görülmüştür ve bu konuda derhal önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI UYGULAMALARA KARŞI 2 BUÇUK YILDA 4,7 MİLYAR LİRALIK CEZAİ UYGULAMA YAPILMIŞTIR"

Yasa dışı uygulamalara karşı verilen cezalara değinen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tüketicilerimizin taraf oldukları o abonelikler ve sözleşmelerdeki haksız ve yasa dışı uygulamalara karşı da 2 buçuk yılda 4,7 milyar liralık cezai uygulama yapılmıştır. Ürün güvenliği açısından yaptığımız denetimler sonucunda 100 milyon lira ve şehirlerimizde İl Ticaret Müdürlüklerinin denetimleriyle de 1,4 milyar lira fiyat etiketi cezaları uygulanmıştır. Toplamda son 2 buçuk yılda sadece tüketici korunmasına, piyasa gözetimine yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesi sırasında toplam 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı."

Bolat, Ticaret Bakanlığının koordine ettiği Tüketici Hakem Heyetleri çalışmalarına da değinerek, "211 noktada Türkiye genelinde heyetlerimiz çalışıyor. Bugüne kadar ki ortalama süre yaptığımız çalışmalarda 190 küsur günden 94 sonuç alma gününü düşürtmüştük. Yeni reformlarla da bunu daha da aşağılara, 90 gününde altına indireceğiz. Tüketici Hakem Heyetlerinde de son 2 buçuk yılda yaklaşık 2 milyon dosya sonuca bağlanmıştır. Bunun tutarı 21 milyar Türk lirasıdır. 21 milyar liralık uyuşmazlıklar, ihtilaflar yaklaşık 2 milyon dosyada heyet tarafından sonuca bağlanmıştır. Mahkemeleri, yargıyı da fazlaca meşgul etmeden gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modem gibi ürünlerde ‘kullan-at' anlayışı yerine onarım ve yeniden satış modelini teşvik etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce yenilenmiş ürün sisteminin hayata geçirildiğini belirterek, bu uygulamanın Dünya Bankası ile Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından 2024 yılında ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Aynı zamanda Bolat, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici mevzuatının dinamik yapısı ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, tüketicilerin daha ileri düzeyde korunması amacıyla 2024 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıldığını ve bu kapsamda 7 yönetmeliğin güncellendiğini dile getirdi.

Öte yandan, Bolat, şans oyunları reklamları ve elektronik sigara gibi alanlara yönelik ciddi yaptırımlar getirileceğini vurgulayarak, yılbaşı indirimleri, yeni yıl fırsatları ve ‘efsane kasım' gibi kampanya adı altında yapılan indirimli satış reklamlarının da yakından takip edildiğini, alınan tedbirler ile idari ve cezai kararların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından program ödül takdimleri ile devam etti. Ödülleri takdim eden Bolat, İhlas Haber Ajansı Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye de Tüketici Özel Ödülü'nü verdi.