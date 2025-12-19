Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 2 buçuk yıllık bir sürede Reklam Kurulunun kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 15:30

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘28'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri' ile ‘Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katılarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, bilinçli tüketicinin güçlü ekonominin temeli olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak adil ve rekabetçi piyasa anlayışıyla üretici ve tüketicinin haklarını koruduklarını, bu çalışmaların Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda saha denetimleriyle yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

DOĞRU ETİKET ŞEFFAF TİCARET

Fiyat etiket yönetmeliğinde önemli bir değişim gerçekleştirdiklerini söyleyen Bolat, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane benzeri işletmelerde menü ürünlerin ve fiyatların iş yeri dışında görünür bir şekilde sergilenmesi, masa üstlerinde basılı evrakta sergilenmesi ve 'karekod' uygulamasıyla da buna ulaşmanın mecburi hale getirilmesini sağladık. Bu yeni değişiklikle belli kriterin üzerindeki bu işletmeler fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığımıza aktarmakla yükümlü olacaklar ve tüketicilerimiz bunları bir sistem üzerinden girerek rahatlıkla kontrol etme imkanı bulacaklar. Kesesine, zevkine uygun işletmeleri tercih etmede bir kolaylık olacak. Buradaki sloganımız da doğru etiket şeffaf ticarettir" açıklamasında bulundu.

Bolat, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle ürünlerin ambalaj ağırlığı olan daranın zorunlu olarak düşüleceğini, böylece tüketicinin net ağırlık üzerinden ürün satın alacağını belirtti.

Abonelik sözleşmeleri, bankacılık ve iletişim hizmetleri, elektrik, su, gaz ile internet alışverişleri başta olmak üzere tüketici sözleşmelerinin denetlendiğini vurgulayan Bolat, haksız uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve kurallara uymayanlara mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

"SON 2 BUÇUK YILLIK BİR SÜREDE REKLAM KURULU, 593 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI"

Güvenilir reklamın, yapıcı rekabet ve sağlıklı işleyen bir piyasa anlamına geldiğini ifade eden Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:
"Reklam var gerçekten ürünü tanıtır ama reklam var olmayan bir şeyi pazarlamaya, aldatmaya yönelik oluyor. Bu noktada da Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir reklam kurulumuz var. Bu reklam kurulunun üyeleri arasında ilgili meslek kuruluşlarından temsilciler yer alıyor. Bizim Ticaret Bakanlığı olarak o kurulda sadece 2 üyemiz var. Profesyonelce çalışan, gerçekten işini doğru yapan bir kuruluş reklam kurulu. Tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklam reklamlarını titizlikle denetlemektedir. Bu nedenle Rekabet Kurulunun çalışmaları giderek artan bir öneme sahip olmakta. Göreve geldiğimizden bu yana son 2 buçuk yıllık bir sürede Reklam Kurulunun kendisine iletilmiş şikayetleri birebir inceleyerek aldığı kararlar sonucunda 593 milyon lira idari para cezası uyguladığını da sizlerle paylaşmak istiyorum."

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

DENETLEMELER KARŞILIK VERDİ

Bolat, güvensiz ürüne karşı ‘sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyleyen, "Burada 2011 yılında yüzde 32 olan denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı yaptığımız bu etkin çalışmalarla yüzde 1,1 kadar geriletilmiştir, düşürülmüştür. Tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak noktasında ayakkabı, oyuncak gibi ürünlerin plastik ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithalat aracılığıyla basitleştirilmiş gümrük beyanname kapsamında ülkemize getirilmesi de kısıtlanmıştır. Çünkü laboratuvar analizleri sonucunda bunların ciddi bir oranının maalesef insan sağlığına aykırı olduğu görülmüştür ve bu konuda derhal önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

"YASA DIŞI UYGULAMALARA KARŞI 2 BUÇUK YILDA 4,7 MİLYAR LİRALIK CEZAİ UYGULAMA YAPILMIŞTIR"

Yasa dışı uygulamalara karşı verilen cezalara değinen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Tüketicilerimizin taraf oldukları o abonelikler ve sözleşmelerdeki haksız ve yasa dışı uygulamalara karşı da 2 buçuk yılda 4,7 milyar liralık cezai uygulama yapılmıştır. Ürün güvenliği açısından yaptığımız denetimler sonucunda 100 milyon lira ve şehirlerimizde İl Ticaret Müdürlüklerinin denetimleriyle de 1,4 milyar lira fiyat etiketi cezaları uygulanmıştır. Toplamda son 2 buçuk yılda sadece tüketici korunmasına, piyasa gözetimine yönelik aldığımız tedbirlerin denetlenmesi sırasında toplam 6,8 milyar lira idari para cezası uygulandı."

Bolat, Ticaret Bakanlığının koordine ettiği Tüketici Hakem Heyetleri çalışmalarına da değinerek, "211 noktada Türkiye genelinde heyetlerimiz çalışıyor. Bugüne kadar ki ortalama süre yaptığımız çalışmalarda 190 küsur günden 94 sonuç alma gününü düşürtmüştük. Yeni reformlarla da bunu daha da aşağılara, 90 gününde altına indireceğiz. Tüketici Hakem Heyetlerinde de son 2 buçuk yılda yaklaşık 2 milyon dosya sonuca bağlanmıştır. Bunun tutarı 21 milyar Türk lirasıdır. 21 milyar liralık uyuşmazlıklar, ihtilaflar yaklaşık 2 milyon dosyada heyet tarafından sonuca bağlanmıştır. Mahkemeleri, yargıyı da fazlaca meşgul etmeden gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat duyurdu: Güvensiz ürün oranı yüzde 32’den yüzde 1,1’e düştü

Bakan Bolat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modem gibi ürünlerde ‘kullan-at' anlayışı yerine onarım ve yeniden satış modelini teşvik etmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce yenilenmiş ürün sisteminin hayata geçirildiğini belirterek, bu uygulamanın Dünya Bankası ile Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından 2024 yılında ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Aynı zamanda Bolat, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici mevzuatının dinamik yapısı ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, tüketicilerin daha ileri düzeyde korunması amacıyla 2024 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıldığını ve bu kapsamda 7 yönetmeliğin güncellendiğini dile getirdi.

Öte yandan, Bolat, şans oyunları reklamları ve elektronik sigara gibi alanlara yönelik ciddi yaptırımlar getirileceğini vurgulayarak, yılbaşı indirimleri, yeni yıl fırsatları ve ‘efsane kasım' gibi kampanya adı altında yapılan indirimli satış reklamlarının da yakından takip edildiğini, alınan tedbirler ile idari ve cezai kararların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından program ödül takdimleri ile devam etti. Ödülleri takdim eden Bolat, İhlas Haber Ajansı Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye de Tüketici Özel Ödülü'nü verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaç alacaklar dikkat! Yarından itibaren fiyatlar değişiyor
Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.