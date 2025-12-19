Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Altın fiyatları yeniden tarihi zirveye oturdu. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a piyasalar hakkında bomba tahminlerde bulundu. Kaya piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaparak hem ons hem de gram altında yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti. Ayrıca 2026 yılında para kazanmak için önemli tüyolar verdi.

Ons altının daha önce 17 Ekim 2025’te 4.380 dolar ile rekor kırdığını hatırlatan Tuna Kaya, mevcut seviyelerin bu zirveye oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. Ons altının 4.327 dolar civarında seyrettiğini belirten Kaya, "Bu kadar yakın bir seviyeden sonra yeni bir rekor görmemek zor. Yıl bitmeden ons altında yeni zirve bekliyorum" dedi.

Gram altın tarafında ise rekorun zaten tazelendiğini vurgulayan Kaya, 12 Aralık’ta 5.975 TL seviyesinin görüldüğünü hatırlatarak, "Kur etkisi devam ettiği sürece gram altında da yeni rekorlar şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Ons ve gram altın için en düşük ve en yüksek beklentileriniz nedir?

YENİ REKOR ŞAŞIRTICI OLMAZ

Tuna Kaya’ya göre 2026 yılında altın fiyatlarında geniş bir bant oluşabilir:

Ons altın

En yüksek: 5.000 dolar

En düşük: 4.150 dolar

Gram altın

En yüksek: 8.360 TL

(Ons 5.000 dolar, dolar/TL 52 seviyesinde olursa)

En düşük: 5.800 TL

Kaya, bu hesaplamada 1 ons altının 31,1 gram olduğu hatırlatılarak, ons fiyatındaki yükselişin kurla birleşmesi halinde gram altında sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

2026’DA RALLİ BEKLEMİYORUM

Altının geleceğine dair genel çerçeveyi de çizen Kaya, jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler ve faiz politikalarının altını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Kaya, "Altın lehine gelişmeler sürer. Jeopolitik riskler ve faiz indirimleri fiyatları destekler. Ancak 2025’e benzer devasa bir yükseliş beklemiyorum" dedi.

2026’da hangi yatırım aracı öne çıkar?

Kaya, "2026 yılında en yüksek reel getiri potansiyeli Borsa İstanbul’da olabilir. Borsa İstanbul 2026'da reel getiri potansiyeli en yüksek araç olabilecek potansiyelde. TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesiyle borsanın rakibi olan mevduat faizleri düşecek bu durum da parayı borsaya yönlendirebilir" dedi.

"Yatırımcılar 2026 yılında tek bir enstrümana bağlı kalmak yerine, Borsa İstanbul, gümüş ve altından oluşan dengeli bir sepet hazırlayabilir" diyen Kaya piyasalara ilişkin öngörülerini paylaştı.

Gümüşün ons fiyatının şu an 66 dolar seviyesinde olduğunu belirten Kaya, bu değerin 100 dolar seviyesini aşabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarının yükselişine devam edeceğini ifade eden Kaya, altının güvenli liman işlevine devam edeceğinin altını çizdi.

EV ALMAK İÇİN TARİH VERDİ

2026 yılında yılın ikinci yarısından sonra mevduat faizi ve Para Piyasası fonlarının cazibesini kaybedeceğini öngören Kaya, "Yılın ortasından sonra konut fiyatları faiz indirimleri ile hareketlenir. Oturmak için konut sahibi olmak isteyenler ve ihtiyacı olanlar 2026 yılı ortalarına gelmeden gayrimenkul yatırımını yapmalı" diyerek çok kritik bir noktaya dikkat çekti.