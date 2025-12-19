Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor. Gram altın bugün itibarıyla 52 haftanın en yüksek rakamını test etti. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a piyasaları sarsacak 2026 öngörüsünde bulundu. Kaya ayrıca ev almak için uygun tarihi açıklayıp 2026 yılında para kazanmak isteyen yatırımcıya yol haritası hazırladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 12:25

fiyatları yeniden tarihi zirveye oturdu. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş'a piyasalar hakkında bomba tahminlerde bulundu. Kaya piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaparak hem ons hem de gram altında yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti. Ayrıca 2026 yılında para kazanmak için önemli tüyolar verdi.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Ons altının daha önce 17 Ekim 2025’te 4.380 dolar ile rekor kırdığını hatırlatan Tuna Kaya, mevcut seviyelerin bu zirveye oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. Ons altının 4.327 dolar civarında seyrettiğini belirten Kaya, "Bu kadar yakın bir seviyeden sonra yeni bir rekor görmemek zor. Yıl bitmeden ons altında yeni zirve bekliyorum" dedi.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Gram altın tarafında ise rekorun zaten tazelendiğini vurgulayan Kaya, 12 Aralık’ta 5.975 TL seviyesinin görüldüğünü hatırlatarak, "Kur etkisi devam ettiği sürece gram altında da yeni rekorlar şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Ons ve gram altın için en düşük ve en yüksek beklentileriniz nedir?

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

YENİ REKOR ŞAŞIRTICI OLMAZ

Tuna Kaya’ya göre 2026 yılında altın fiyatlarında geniş bir bant oluşabilir:

Ons altın

En yüksek: 5.000 dolar

En düşük: 4.150 dolar

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Gram altın

En yüksek: 8.360 TL
(Ons 5.000 dolar, dolar/TL 52 seviyesinde olursa)

En düşük: 5.800 TL

Kaya, bu hesaplamada 1 ons altının 31,1 gram olduğu hatırlatılarak, ons fiyatındaki yükselişin kurla birleşmesi halinde gram altında sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

2026’DA RALLİ BEKLEMİYORUM

Altının geleceğine dair genel çerçeveyi de çizen Kaya, jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler ve faiz politikalarının altını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Kaya, "Altın lehine gelişmeler sürer. Jeopolitik riskler ve faiz indirimleri fiyatları destekler. Ancak 2025’e benzer devasa bir yükseliş beklemiyorum" dedi.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

2026’da hangi aracı öne çıkar?

Kaya, "2026 yılında en yüksek reel getiri potansiyeli Borsa İstanbul’da olabilir. Borsa İstanbul 2026'da reel getiri potansiyeli en yüksek araç olabilecek potansiyelde. TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesiyle borsanın rakibi olan mevduat faizleri düşecek bu durum da parayı borsaya yönlendirebilir" dedi.

"Yatırımcılar 2026 yılında tek bir enstrümana bağlı kalmak yerine, Borsa İstanbul, ve altından oluşan dengeli bir sepet hazırlayabilir" diyen Kaya piyasalara ilişkin öngörülerini paylaştı.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

Gümüşün ons fiyatının şu an 66 dolar seviyesinde olduğunu belirten Kaya, bu değerin 100 dolar seviyesini aşabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarının yükselişine devam edeceğini ifade eden Kaya, altının güvenli liman işlevine devam edeceğinin altını çizdi.

Altın için çarpıcı rekor tahmini! Tuna Kaya 2026'da para kazanmak isteyenlere formülü açıkladı

EV ALMAK İÇİN TARİH VERDİ

2026 yılında yılın ikinci yarısından sonra mevduat faizi ve Para Piyasası fonlarının cazibesini kaybedeceğini öngören Kaya, "Yılın ortasından sonra konut fiyatları faiz indirimleri ile hareketlenir. Oturmak için konut sahibi olmak isteyenler ve ihtiyacı olanlar 2026 yılı ortalarına gelmeden gayrimenkul yatırımını yapmalı" diyerek çok kritik bir noktaya dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli promosyonu piyangosu! Emin Yılmaz banka promosyonu için rekor sinyali verdi
Gram altın için çarpıcı tahmin! Zafer Ergezen 2026 yılının kritik rakamlarını açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#piyasa
#gümüş
#yatırım
#finans
#tahmin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.