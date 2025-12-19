Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor: Yürümekte dahi zorlanıyor

Son olarak Tuzak dizisinde rol alan Talat Bulut, son sağlık problemiyle hayranlarını üzdü. Alışveriş Merkezinde görüntülenen 69 yaşındaki Talat Bulut, "Ağrılarım var, biraz yürümekte zorlanıyorum" dedi.

Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor: Yürümekte dahi zorlanıyor
Yasal Elma, Annem, Saklambaç ve Tuzak gibi dizilerde rol alan Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor. Bir süredir ekranda olmayan Talat Bulut, yaşadığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

TALAT BULUT ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bir süredir ekranda olmayan Talat Bulut, son olarak AVM'de görüntülendi. Yürümekte zorlandığı görünen oyuncu sağlık sorunu yaşadığını belirtti. Talat Bulut muhabirlerin soruları üzerine "Ağrılarım var, biraz yürümekte zorlanıyorum" dedi.

Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor: Yürümekte dahi zorlanıyor

TALAT BULUT: PARAM YOK

Muhabirlerin yılbaşı planıyla ilgili konuşan Talat Bulut, "Param yok, yeni yılda buradayım" dedi.

Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor: Yürümekte dahi zorlanıyor

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Geçen sezon dizisinde rol alan Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı alındı. Soruşturma başlatan savcılık, Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı.

Talat Bulut zor zamanlar geçiriyor: Yürümekte dahi zorlanıyor

Soruşturma neticesinde müşteki Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

