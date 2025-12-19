Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı nakit promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için gözler takvime çevrildi. Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada promosyon ödemesinden yararlanmak istemeyenler için faizsiz kredi desteği verileceği ifade edildi. 6,12 ve 24 ay vadeyle faizsiz krediden yararlanmaya hazırlananlar ise promosyon ödemelerine dikkat kesildi. Hak sahipleri, nakit promosyon ödemesini iade ederek kredi imkanından yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasıyla ilgili Bakanlıktan yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere 100 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu 2025 ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı nakit promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 11:38

görüşmeleri ilk etapta İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülüyordu. Bazı illerde promosyon tutarının düşük kalması sonrası ve Sağlık Bakanlığı temaslarını hızlandırdı. Promosyon anlaşmasının merkezden yürütülmesi sonrası 100 bin lira alt limit olması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı çalışanları özellikle sosyal medyada promosyon anlaşmasının yeni yıl öncesinde tamamlanması gerektiğini ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri, tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. tutarının ise 200 bin lira ile 550 bin lira arasında olması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu yatmaya başladı mı? İşte, nakit promosyon ödemelerinde son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar promosyon ödemelerine odaklandı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada bazı illerde 90 bin TL ve nakit 10 bin TL para puan olmak üzere 100 bin lira banka promosyonu anlaşması yapıldığını ifade etti.

Mevcut ekonomik koşullara vurgu yapan Kahveci, bu teklifin revize edilmesi gerektiğini hatırlatarak süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında temaslar merkezden yürütülürken henüz net olarak resmi kaynaklardan promosyon ücreti açıklanmadı. İllere göre en düşük promosyon tutarının 100 bin lira olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin 19 ’ta saat 17.00’dan itibaren yatırılacağı iddia edilirken resmi kaynaklardan bilgilendirme yapılmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon sorgulama işlemleri anlaşmalı sağlanan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı nakit promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

2023 yılında yapılan sözleşmeye göre Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 29 bin liralık promosyon anlaşması yapılmıştı. Promosyon anlaşmasının peşin kısmı Aralık ayı sonuna kadar hesaplara yatırıldı. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken Aralık ayında promosyon taahhütnamesi tamamlanmış olacak. Yıl sonuna kadar promosyon anlaşmasının tamamlanarak sağlık çalışanlarına ödemelerin yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı nakit promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

PROMOSYONA ALTERNATİF FAİZSİZ KREDİ

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinden yararlanmak istemeyen çalışanlar için alternatifler gündeme geldi. Sağlık Bakanlığının 200 bin lira ile 550 bin lira arasında faizsiz kredi üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

Gündeme gelen bilgilere göre nakit promosyonun bankaya iade edilmesi durumunda 6 ay vadeyle 550 bin lira, 12 ay vadede 350 bin lira ve 24 ay vadede 200 bin lira faizsiz kredi verilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#promosyon
#ziraat bankası
#faizsiz kredi
#aralık
#sağlık çalışanları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.