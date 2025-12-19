Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı nakit promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmeleri ilk etapta İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülüyordu. Bazı illerde promosyon tutarının düşük kalması sonrası Ziraat Bankası ve Sağlık Bakanlığı temaslarını hızlandırdı. Promosyon anlaşmasının merkezden yürütülmesi sonrası 100 bin lira alt limit olması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı çalışanları özellikle sosyal medyada promosyon anlaşmasının yeni yıl öncesinde tamamlanması gerektiğini ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri, tek seferde ve kesintisiz olarak yatırılacak. Faizsiz kredi tutarının ise 200 bin lira ile 550 bin lira arasında olması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu yatmaya başladı mı? İşte, nakit promosyon ödemelerinde son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar promosyon ödemelerine odaklandı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada bazı illerde 90 bin TL ve nakit 10 bin TL para puan olmak üzere 100 bin lira banka promosyonu anlaşması yapıldığını ifade etti.

Mevcut ekonomik koşullara vurgu yapan Kahveci, bu teklifin revize edilmesi gerektiğini hatırlatarak süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasında temaslar merkezden yürütülürken henüz net olarak resmi kaynaklardan promosyon ücreti açıklanmadı. İllere göre en düşük promosyon tutarının 100 bin lira olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin 19 Aralık’ta saat 17.00’dan itibaren yatırılacağı iddia edilirken resmi kaynaklardan bilgilendirme yapılmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon sorgulama işlemleri anlaşmalı sağlanan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

2023 yılında yapılan sözleşmeye göre Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 29 bin liralık promosyon anlaşması yapılmıştı. Promosyon anlaşmasının peşin kısmı Aralık ayı sonuna kadar hesaplara yatırıldı. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken Aralık ayında promosyon taahhütnamesi tamamlanmış olacak. Yıl sonuna kadar promosyon anlaşmasının tamamlanarak sağlık çalışanlarına ödemelerin yapılması bekleniyor.

PROMOSYONA ALTERNATİF FAİZSİZ KREDİ

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinden yararlanmak istemeyen çalışanlar için alternatifler gündeme geldi. Sağlık Bakanlığının 200 bin lira ile 550 bin lira arasında faizsiz kredi üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

Gündeme gelen bilgilere göre nakit promosyonun bankaya iade edilmesi durumunda 6 ay vadeyle 550 bin lira, 12 ay vadede 350 bin lira ve 24 ay vadede 200 bin lira faizsiz kredi verilmesi bekleniyor.