Harç ödemeleri yükseldi! Yeni yasayla ödeme kalemleri değişti

Vergi kanunlarına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni torba kanun, vergi, harçlar, sosyal güvenlik primleri, emlak değerleri gibi birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme hem vatandaşları hem de işletmeleri doğrudan etkileyecek.

GELİR VERGİSİ VE FİNANSAL PİYASALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Kanunla birlikte Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı ifadeler güncellendi. Katılma belgeleri yerine “katılma payları” ifadesi getirildi, Borsa İstanbul terminolojisi güncellendi. Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler özellikle dikkat çekti. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında harç getirildi. Kuyumcular, ikinci el araç galerileri, taşınmaz ticareti yapan işletmeler için yıllık yetki belgesi harçları artırıldı. Rakam 30 bin lira seviyesine yükseldi. Özel sağlık kuruluşları, diş sağlığı merkezleri ve veteriner klinikleri için her yıl ödenecek ruhsat harçları yeniden belirlendi.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞLARA SINIR

Emlak Vergisi Kanunu değişikliğiyle 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerlerinin, 2025 yılı değerlerinin iki katından fazla olmaması yönünde karar verildi.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ YÜKSELDİ

5510 sayılı Kanun’da yapılan kapsamlı değişikliklerle birçok borçlanma ve prim oranı yüzde 45 oranına kadar yükseldi. Prime esas kazanç üst sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarıldı. Harç ve prim artışlarının önemli bir bölümü 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

HARÇLAR YÜKSELECEK

Araçların ilk tescili ile satış ve devirlerinde, En az 1.000 TL, satış/devir bedeli üzerinden binde 2 harç alınacak. Yetki belgeli ikinci el araç ticareti yapanlara yapılan satış ve devirlerde harç alınmayacak.

Kuyum işletmelerinden 30.000 TL, ikinci el motorlu taşıt ticareti için 20.000 TL, taşınmaz ticareti için 20.000 TL olan harç ödemesi nüfusu 30 bin üzeri ilçelerde ise bir kat fazla uygulanacak.

Sağlık sektörü ruhsat harçları 20 bin ile 50 bin lira arasında değişecek. Ağız ve diş sağlığı muayenehane/poliklinik/merkez/hastanelerinde 20bin ile 40 bin lira arasında belirlenecek. Veteriner sağlık kuruluşları 10 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek.