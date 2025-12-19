Fatih Ürek'in bitkisel hayata girdiği iddialarının ardından menajerinden açıklama

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi devam eden Fatih Ürek'in bitkisel hayata geçtiği iddia edildi. Ancak ünlü sanatçının menajeri çıkan iddiaları yalanladı ve umutlandıran açıklama yaptı.

BİTKİSEL HAYATA GİRDİĞİ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Özlem Gürses, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili, "Hepimiz unutmuştuk aslında Fatih Beyi. Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar bir pozisyonda olduğu için vücudunda yaralar oluştuğu öğrenildi. Fatih Ürek hayati fonksiyonları artık tek başına sürdüremiyormuş" dedi.

FATİH ÜREKİN MEJANERİNDEN UMUTLANDIRAN PAYLAŞIM

Ece Erken, Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'in yaptığı paylaşımı okudu. Siliv iddiaları yalanlarken "Vücutta gelişen yatak yarasının tedavisine devam edilen Fatih Ürek için doktorların ümitli bir şekilde geri dönmesini ve uyanmasını bekledikleri bilgisini aldık. Asla bitkisel hayata geçtiği haberleri doğru değildir” dedi.