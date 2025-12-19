Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Konteynerde ürettiği köpek tasmaları yok satıyor! Yurt dışından talep yağıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yeri yıkılan Mustafa Sürmeli yılmadan işini sürdürmeye devam ediyor. Konteynerde kurduğu atölyede el emeği ile köpek tasması üreten Sürmeli tasmalarını 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 12:02

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yerini kaybeden Mustafa Sürmeli, pes etmeden üretmeye devam etti. Konteynerde atölye kuran Sürmeli, ürettiği tasmalarla yurt dışına açıldı.

Konteynerde ürettiği köpek tasmaları yok satıyor! Yurt dışından talep yağıyor

ÜRÜNLERİN NEREDEYSE YARISI YURT DIŞINA GİDİYOR

Mustafa Sürmeli, yıllık satışlarının talebe göre değiştiğini söyledi.
Ürünlerin tamamen el emeğiyle yapıldığına dikkati çeken Sürmeli, şöyle konuştu:

"Yıllık 10 ila 15 bin ortalama üretimimiz var ve ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz. Bu ürünleri 20'nin üzerinde ülkeye ederken, her geçen gün bu ülke sayısı genişliyor. Üretimin her aşaması elde geçiyor. Hakiki ve özel deriler kullanıyoruz bu ürünlerde, onun için de dış piyasadan ilgi görüyoruz. Ürünlerimiz de yurt dışında büyük beğeni topluyor."

Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yoğun talep aldığını belirten Sürmeli, talebin her geçen gün arttığını, müşterilerin ürün kalitesini gördükçe kendilerine ulaşıp özel siparişler verdiğini ifade etti.

Konteynerde ürettiği köpek tasmaları yok satıyor! Yurt dışından talep yağıyor

"YURT DIŞINDAKİLER KALİTELİ ÜRÜN İSTİYOR"

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istediğini anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Yurt dışı pazarına daha fazla açılmak, oradaki adet sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Avrupa'da çok fazla sayıda köpek sahibi var ve kaliteli ürünler istiyorlar. Biz de bu kaliteyi her geçen gün karşılamak istiyoruz, daha da yükselterek, kendimizi de geliştirerek. Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otoyolda bisikletli tehlikesi: Kazaya ramak kaldı!
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller
ETİKETLER
#deprem
#üretim
#ihracat
#girişimcilik
#El Yapımı Deri Ürünler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.