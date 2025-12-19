Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

Aralık 19, 2025 09:48
1
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

Son 5 yılda uçuşa geçen arazi fiyatları yatırımcısını sevindirdi, ancak son virajda hız kesti. Enflasyonun gerisinde kalan getiriler, arazi yatırımında “reel kazanç” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de ortalama fiyatlara göre konut imarsız arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatları son 5 yıllık dönemde %930 gibi oldukça yüksek oranda prim yaptı. Ancak son 1 yılda artış %16,18 ile sınırlı kaldı. İşte fiyatların en çok arttığı iller ve bölgeler...



 

2
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

Türkiye gazetesinde yer alan Endeksa verilerine göre iller bazında bakıldığında ise (ölçüm yapılabilen şehirler arasında) yıllık bazda arazi fiyatlarının en çok yükseldiği bölgeler, bu illerde ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artışları şöyle sıralanıyor:

3
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

1-Hakkâri: 1.994 TL/m2 TL (%111,23)
2-Bingöl: 771 TL/m2 TL (%87,59)
3-Diyarbakır: 1.354 TL/m2 TL (%53,51)
4-Uşak: 174 TL/m2 TL (%34,88)
 

4
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

5-Elâzığ: 653 TL/m2 TL (%29,56)

6-Nevşehir: 353 TL/m2 TL (%28,83)

7-Van: 700 TL/m2 TL (%28,21)

8-Batman: 1.395 TL/m2 TL (%26,70)

5
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

9-İstanbul: 2.787 TL/m2 TL (%26,28)

10-Tunceli: 848 TL/m2 TL (%26,00)

11-Şanlıurfa: 1.088 TL/m2 TL (%25,93)

12-Giresun: 730 TL/m2 TL (%25,86)

6
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

13-Bolu: 527 TL/m2 TL (%23,42)

14-Aydın: 553 TL/m2 TL (%23,16)

15-Kayseri: 531 TL/m2 TL (%22,92)

7
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

DOĞU İLLERİ ZİRVEDE 

Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri, son 1 yılda konut fiyatlarında olduğu gibi tarla fiyatlarındaki artışta da en çok yükselen şehirler arasında göründü. Bu şehirlerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, engebeli yapıları sebebiyle söz konusu bölgelerde düz arazi arzının da kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca son yıllarda Türkiye ortalamasının altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, bu yıl arayı kapatarak bir düzeltme yaptığı da ifade ediliyor.

8
Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

Öte yandan Türkiye’de arazi fiyatlarında ortalama 1 yıllık değer artışı, kasım rakamlarına göre %31,07 olan yıllık enflasyonun altında kalarak, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi. En çok yükselen şehirlere bakıldığında ise sadece 4 ilde arazi fiyatlarının, enflasyonun üzerinde getiri sunduğu görüldü.

