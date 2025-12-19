Parasını toprağa gömen kazandı! İşte tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

DOĞU İLLERİ ZİRVEDE

Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri, son 1 yılda konut fiyatlarında olduğu gibi tarla fiyatlarındaki artışta da en çok yükselen şehirler arasında göründü. Bu şehirlerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde öne çıktığını belirten sektör temsilcileri, engebeli yapıları sebebiyle söz konusu bölgelerde düz arazi arzının da kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca son yıllarda Türkiye ortalamasının altında kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, bu yıl arayı kapatarak bir düzeltme yaptığı da ifade ediliyor.