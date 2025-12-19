Fenerbahçe peşindeydi! PSV'den yıldız oyuncu için cevap geldi

Kış transfer tescil döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta saha kurgusunu dünya klasında bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, rotayı bir kez daha Hollanda'ya kırdı. PSV Eindhoven formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Joey Veerman için tüm şartları zorlayan Kanarya, transferde hem oyuncu engeline hem de dişli bir rakibe takıldı.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ, OYUNCU "TAMAM" DEDİ

Hollanda piyasasını yakından tanıyan Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek, bu transferi bitirmek için adeta Eindhoven’a kamp kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda 27 yaşındaki maestroyu ikna etmeyi başaran Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak masadaki en büyük engel, PSV'nin geri adım atmayan tavrı oldu.

30 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞLERDİ

Veerman’ın tek talibi Fenerbahçe değil. Premier Lig ekibi Brentford, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yıldız oyuncu için 30 milyon Euro’luk devasa bir teklif sunmuş ancak PSV bu teklifi elinin tersiyle itmişti. Hollanda ekibi, kış transferinde elinin zayıflamasına rağmen fiyat etiketini belirledi.

İŞTE PSV'NİN ŞARTI

Hollanda temsilcisi, hem Fenerbahçe’ye hem de Brentford’a kapıyı tek bir şartla açtı. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan ve 1 Ocak 2026'da aktifleşecek olan 23 milyon Euro’luk serbest kalma maddesine dikkat çeken PSV yönetimi, "Pazarlık yapmıyoruz, bu bedeli ödeyen oyuncuyu kadrosuna katar" mesajını net bir şekilde iletti.