Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu

Tether CEO’su Paolo Ardoino, yapay zekâ yatırımlarında oluşabilecek olası bir balonun 2026’ya kadar Bitcoin için risk yaratabileceğini söylüyor. Ardoino’ya göre Bitcoin hâlâ sermaye piyasalarından kopmuş değil.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 10:25

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether’in CEO’su Paolo Ardoino’dan, hem hem de için dikkat çeken bir uyarı geldi. Ardoino, yapay zekâ alanında şişebilecek olası bir balonun, 2026 yılına kadar üzerinde temel bir risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Açıkçası Ardoino’ya göre sorun doğrudan Bitcoin’in kendisi değil. Asıl mesele, Bitcoin’in hâlâ geleneksel sermaye piyasalarıyla güçlü bir bağ içinde olması. Yani hisse senetlerinde yaşanacak sert bir dalgalanma, kriptoyu da peşinden sürükleyebilir.

Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu

SERMAYE PİYASALARIYLA KOPMAYAN BAĞ

Ardoino, Bitcoin’in bugün hâlâ ABD borsalarıyla yüksek korelasyon gösterdiğine dikkat çekiyor. Yapay zekâ yatırımlarının tetikleyebileceği teorik bir borsa balonunun, zincirleme şekilde kripto piyasasını da etkileyebileceğini söylüyor.

Özellikle yapay zekâ şirketlerinin altyapı, veri merkezleri ve yüksek enerji tüketimi gerektiren projelere yönelmesi bu riskleri artırıyor. Trilyonlarca dolarlık enerji üretimi, yoğun GPU yatırımları ve dev veri merkezleri… Ardoino’ya göre tüm bu harcamaların ne kadar sürdürülebilir olduğu hâlâ net değil.

Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu

“2022’DEKİ GİBİ SERT DÜŞÜŞLER ZOR”

Buna karşın Ardoino, geçmişte yaşanan büyük Bitcoin çöküşlerinin tekrarını beklemiyor. 2022’de görülen sert düzeltmelerin, yani yüzde 80’e varan düşüşlerin, artık düşük bir ihtimal olduğunu vurguluyor.

Doğrusu, 2026’da yapay zekâya yönelik algının değişmesi durumunda ABD hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar yaşanabileceğini kabul ediyor. Ancak bu dalgalanmaların Bitcoin’i ancak dolaylı şekilde etkileyebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu

“BİTCOİN İÇİN BAŞKA BÜYÜK BİR TEHDİT YOK”

Ardoino’ya göre yapay zekâ balonu ihtimali dışında Bitcoin’in önünde ciddi bir risk bulunmuyor. Emeklilik fonları ve hükümetler tarafından artan benimsemenin, Bitcoin’i geçmişe kıyasla çok daha sağlam bir zemine oturttuğunu savunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir
ETİKETLER
#yapay zeka
#bitcoin
#Kripto Piyasası
#Abd Borsaları
#Tether
#Paolo Ardoino
#Düşük Risk
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.