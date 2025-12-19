Bitcoin’de dikkat çeken 2026 senaryosu

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether’in CEO’su Paolo Ardoino’dan, hem ABD borsaları hem de kripto piyasası için dikkat çeken bir uyarı geldi. Ardoino, yapay zekâ alanında şişebilecek olası bir balonun, 2026 yılına kadar Bitcoin üzerinde temel bir risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Açıkçası Ardoino’ya göre sorun doğrudan Bitcoin’in kendisi değil. Asıl mesele, Bitcoin’in hâlâ geleneksel sermaye piyasalarıyla güçlü bir bağ içinde olması. Yani hisse senetlerinde yaşanacak sert bir dalgalanma, kriptoyu da peşinden sürükleyebilir.

SERMAYE PİYASALARIYLA KOPMAYAN BAĞ

Ardoino, Bitcoin’in bugün hâlâ ABD borsalarıyla yüksek korelasyon gösterdiğine dikkat çekiyor. Yapay zekâ yatırımlarının tetikleyebileceği teorik bir borsa balonunun, zincirleme şekilde kripto piyasasını da etkileyebileceğini söylüyor.

Özellikle yapay zekâ şirketlerinin altyapı, veri merkezleri ve yüksek enerji tüketimi gerektiren projelere yönelmesi bu riskleri artırıyor. Trilyonlarca dolarlık enerji üretimi, yoğun GPU yatırımları ve dev veri merkezleri… Ardoino’ya göre tüm bu harcamaların ne kadar sürdürülebilir olduğu hâlâ net değil.

“2022’DEKİ GİBİ SERT DÜŞÜŞLER ZOR”

Buna karşın Ardoino, geçmişte yaşanan büyük Bitcoin çöküşlerinin tekrarını beklemiyor. 2022’de görülen sert düzeltmelerin, yani yüzde 80’e varan düşüşlerin, artık düşük bir ihtimal olduğunu vurguluyor.

Doğrusu, 2026’da yapay zekâya yönelik algının değişmesi durumunda ABD hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar yaşanabileceğini kabul ediyor. Ancak bu dalgalanmaların Bitcoin’i ancak dolaylı şekilde etkileyebileceğini düşünüyor.

“BİTCOİN İÇİN BAŞKA BÜYÜK BİR TEHDİT YOK”

Ardoino’ya göre yapay zekâ balonu ihtimali dışında Bitcoin’in önünde ciddi bir risk bulunmuyor. Emeklilik fonları ve hükümetler tarafından artan benimsemenin, Bitcoin’i geçmişe kıyasla çok daha sağlam bir zemine oturttuğunu savunuyor.