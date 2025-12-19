Menü Kapat
Yaşam
Editor
 Özge Sönmez

Yapay zeka Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesini seçti! Herkes tepkili: 'Yapay zeka bizden özür dilemeli'

Yapay zeka uygulaması Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesini belirledi. En yaşanılmayacak ilçe seçilen Yüreğir'de ise yapay zekaya tepkiler yükseldi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ‘ChatGPT'nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir. Gelsinler çözelim" dedi.

IHA
19.12.2025
19.12.2025
'nın ilçesi yapay zekaya göre 'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçildi. Yüreğir'de bulunan 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" seçen yapay zekaya hem belediye başkanı hem de vatandaşlar tepki gösterdi. Yapay zekanın Yüreğir'den özür dilemesini isteyen mahalleliler "Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesini seçti! Herkes tepkili: 'Yapay zeka bizden özür dilemeli'

"YAPAY ZEKANIN BİZİMLE DERDİ NE?"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi. Başkan Demirçalı, yapay zekanın Yüreğir ile problemi olduğunu belirterek, "Chat GPT Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan Chat GPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir'de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesini seçti! Herkes tepkili: 'Yapay zeka bizden özür dilemeli'

"YAPAY ZEKA YÜREĞİR'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.

"YAPAY ZEKA SAÇMALADI"

Yapay zeka Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesini seçti! Herkes tepkili: 'Yapay zeka bizden özür dilemeli'

Yüreğir'de oturan vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler" şeklinde konuştu.

sakinlerinden Ahmet Yüksel'de, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.
Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, ‘Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.

