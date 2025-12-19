Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Sigara paketlerinde yer alan bandrolün renginin farklı olması sosyal medya platformlarında gündem oldu. Mavi bandrollü paketlerin "sahte sigara" olduğu iddia edildi. Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan iddiaların ardından konuyla ilgili Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından ise vatandaşlar sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 10:27

Sigara paketleri üzerinde uzun yılladır kullanılan sarı renkli bandrollerin yerine mavi tonlarda bandroller almaya başladı. Yaşanan bandrol rengi değişikliği nedeniyle sosyal medya platformlarında kullanıcılar arasında "sahte sigara" endişesi arttı. Sosyal medya platformlarında mavi bandrollü olan paketlerin "sahte sigara" olduğu iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SİGARA BANDROLLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren sigara paketlerinde yeni nesil bandroller kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda artık sigara paketlerinde sarı yerine mavi renkte bandroller kullanılacak. Eski nesil sarı bandrollerin de mavi nesil bandroller ile birlikte aynı anda piyasada bulunabileceği belirtildi.

Sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

SİGARA BANDROLLERİ NEDEN DEĞİŞTİ, MAVİ?

Sigara bandrollerinin rengi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında değiştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak 2007 yılından itibaren Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulanmaktadır.
Söz konusu madde hükmünün vermiş olduğu yetki uyarınca, tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerde kullanılma zorunluluğu bulunan bandrol uygulamaları ve bu ürünlerin üreticilerinin ve ithalatçılarının tabi oldukları usul ve esasların belirlendiği 11/09/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile sistemin işleyişinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.
BÜİS kapsamında 2020 yılından itibaren, halihazırda piyasada bulunan bandrol/kodlanmış etiketler kullanılmakta ve mobil denetim cihazları ile denetimlerine devam edilmektedir.
Teknolojik gelişmeler kapsamında, sistem geliştirme çalışmaları neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından tasarlanan yeni nesil bandroller 28/10/2025 tarihi itibariyle ilgili ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, hem yeni nesil bandrollü ürünler hem de mevcut bandrollü ürünler aynı anda piyasada bulunabilecektir.
Bu çerçevede, söz konusu yeni nesil bandrollerin görselleri aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur."

ETİKETLER
#Sigara Bandrolü
#Mavi Bandrol
#Sahte Sigara
#Sigara Fiyatı
#Vergi Bandrolü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.