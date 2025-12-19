Sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Sigara paketleri üzerinde uzun yılladır kullanılan sarı renkli bandrollerin yerine mavi tonlarda bandroller almaya başladı. Yaşanan bandrol rengi değişikliği nedeniyle sosyal medya platformlarında kullanıcılar arasında "sahte sigara" endişesi arttı. Sosyal medya platformlarında mavi bandrollü olan paketlerin "sahte sigara" olduğu iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından sigara bandrolleri değişti mi, neden mavi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SİGARA BANDROLLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren sigara paketlerinde yeni nesil bandroller kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda artık sigara paketlerinde sarı yerine mavi renkte bandroller kullanılacak. Eski nesil sarı bandrollerin de mavi nesil bandroller ile birlikte aynı anda piyasada bulunabileceği belirtildi.

SİGARA BANDROLLERİ NEDEN DEĞİŞTİ, MAVİ?

Sigara bandrollerinin rengi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında değiştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak 2007 yılından itibaren Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulanmaktadır.

Söz konusu madde hükmünün vermiş olduğu yetki uyarınca, tütün mamulü, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerde kullanılma zorunluluğu bulunan bandrol uygulamaları ve bu ürünlerin üreticilerinin ve ithalatçılarının tabi oldukları usul ve esasların belirlendiği 11/09/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile sistemin işleyişinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.

BÜİS kapsamında 2020 yılından itibaren, halihazırda piyasada bulunan bandrol/kodlanmış etiketler kullanılmakta ve mobil denetim cihazları ile denetimlerine devam edilmektedir.

Teknolojik gelişmeler kapsamında, sistem geliştirme çalışmaları neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından tasarlanan yeni nesil bandroller 28/10/2025 tarihi itibariyle ilgili ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, hem yeni nesil bandrollü ürünler hem de mevcut bandrollü ürünler aynı anda piyasada bulunabilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu yeni nesil bandrollerin görselleri aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."