Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ başvuruları hangi bankalardan yapılıyor? TOKİ banka başvurusu için gerekli belgeler

TOKİ 500 bin konut başvuruları e-Devlet üzerinden tamamlandı. İnternet üzerinden yapılan başvurular tamamlanırken gözler bankalardan yapılan başvurulara çevrildi. 81 ilde yapılacak konutların başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. İstanbul’da 100 bin konut, Ankara’da 30 bin 623 konut ve İzmir’de 21 bin 20 konut inşa edilecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruları kaçıran adaylar ise banka başvurularına odaklandı. 18 yaşını dolduran ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvuru yapabiliyor. Peki TOKİ 500 bin konut başvuruları hangi bankalardan yapılıyor? İşte, TOKİ başvuru ücreti ödeme yöntemi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ başvuruları hangi bankalardan yapılıyor? TOKİ banka başvurusu için gerekli belgeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 10:19

500 bin başvuruları özellikle “Genç Kategorisi” üzerinden yoğun ilgi gördü. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta tamamlandı. 500 bin konut sahibi yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi 29 Aralık’ta başlayacak ve illere göre 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. TOKİ 500 bin konut projesinde kontenjanın yüzde 20’si gençlere ve yüzde 20’si emeklilere ayrılacak. Ödeme planları, evlerin büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. yapmayı unutanlar için bankalardan müracaat işlemleri devam ediyor. Peki TOKİ başvurusu hangi bankalardan yapılabiliyor? İşte, başvuru yöntemi…

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKALARDAN YAPILABİLİYOR?

TOKİ tarafından 81 ile inşaa edilecek konutların e-Devlet üzerinden başvuruları tamamlandı. 19 Aralık tarihinde ise vatandaşlar anlaşmalı bankalar üzerinden yeni başvuru oluşturabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri , , Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca bankalar aracılığıyla yeni başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapabilmek için T.C. kimlik belgesi yeterli olacak. Başvuru sahipleri başvuru ve satın alma taahhütnamesi imzalayarak müracaatlarını tamamlayacak.

TOKİ başvuruları hangi bankalardan yapılıyor? TOKİ banka başvurusu için gerekli belgeler

TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

TOKİ 500 bin konut başvuru işlemleri, Türkiye genelinde tüm Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru yapacakların T.C. kimlik belgesi ve başvuru bedeliyle bankalara gitmesi yeterli olacak.

BAŞVURU YAPMAYA HAZIRLANANLAR DİKKAT

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunu yapmak isteyenler, bankaların çalışma saatlerine göre hareket etmelidir. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası sabah saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Şubelerde 12.30 - 13.30 saatleri arasında öğle tatili olduğundan kapalı oluyor. Banka şubeleri, Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle kapanıyor.

ETİKETLER
#başvuru
#konut
#ziraat bankası
#toki
#kura çekimi
#halk bankası
#Emlak Katılım Bankası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.