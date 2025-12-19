TOKİ başvuruları hangi bankalardan yapılıyor? TOKİ banka başvurusu için gerekli belgeler

TOKİ 500 bin konut başvuruları özellikle “Genç Kategorisi” üzerinden yoğun ilgi gördü. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta tamamlandı. 500 bin konut sahibi kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi 29 Aralık’ta başlayacak ve illere göre 27 Şubat tarihine kadar devam edecek. TOKİ 500 bin konut projesinde kontenjanın yüzde 20’si gençlere ve yüzde 20’si emeklilere ayrılacak. Ödeme planları, evlerin büyüklüğüne göre farklılık gösterecek. Başvuru yapmayı unutanlar için bankalardan müracaat işlemleri devam ediyor. Peki TOKİ başvurusu hangi bankalardan yapılabiliyor? İşte, başvuru yöntemi…

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKALARDAN YAPILABİLİYOR?

TOKİ tarafından 81 ile inşaa edilecek konutların e-Devlet üzerinden başvuruları tamamlandı. 19 Aralık tarihinde ise vatandaşlar anlaşmalı bankalar üzerinden yeni başvuru oluşturabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca bankalar aracılığıyla yeni başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapabilmek için T.C. kimlik belgesi yeterli olacak. Başvuru sahipleri başvuru ve satın alma taahhütnamesi imzalayarak müracaatlarını tamamlayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

TOKİ 500 bin konut başvuru işlemleri, Türkiye genelinde tüm Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru yapacakların T.C. kimlik belgesi ve başvuru bedeliyle bankalara gitmesi yeterli olacak.

BAŞVURU YAPMAYA HAZIRLANANLAR DİKKAT

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunu yapmak isteyenler, bankaların çalışma saatlerine göre hareket etmelidir. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası sabah saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Şubelerde 12.30 - 13.30 saatleri arasında öğle tatili olduğundan kapalı oluyor. Banka şubeleri, Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle kapanıyor.